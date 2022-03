Juventus potwierdza. Dybala opuszcza klub

PressFocus Na zdjęciu: Paulo Dybala

Dyrektor sportowy Juventusu Maurizio Arrivabene potwierdził, że Paulo Dybala po sezonie odejdzie z klubu. Kontrakt Argentyńczyka wygasa po zakończeniu trwającej kampanii i nie zostanie przedłużony. Tym samym siedmioletnia przygoda napastnika ze Starą Damą dobiega końca.

Dybala po siedmiu latach odchodzi z Juventusu

Jeszcze w październiku wydawało się, że Dybala zostanie w Turynie na kolejne lata. Media informowały o osiągniętym porozumieniu obu stron, jednak od tego momentu wiele się zmieniło. Wczoraj doszło do spotkania przedstawicieli Juventusu z agentem piłkarza. Bianconeri, zdaniem włoskich dziennikarzy, mieli zaoferować umowę wartą 6 mln euro plus bonusy. Na ofercie jednak się skończyło. Porozumienia nie było.

Oficjalnie do tej sytuacji odniósł się dyrektor Starej Damy cytowany prze Tuttomeractoweb. – Najważniejszą zmianą jest to, że Juventus nie przedłuży kontraktu z Paulo Dybalą. Dzięki zakupom dokonanym w styczniu, wraz z przybyciem Dusana Vlahovicia, Paulo przestał być centralną postacią naszego projektu. Dlatego preferowano tego rodzaju decyzję – przyznał Arrivabene.

– Parametry były inne, już o tym wspominałem. Nikt nie kwestionuje zdolności Paulo, jednak musieliśmy zastanowić się na pozostałymi kwestiami to znaczy wysokością wynagrodzenia, długością kontraktu oraz kondycją fizyczną zawodnika. Wyboru dokonaliśmy w styczniu i dlatego dotarliśmy do tego momentu. Mogliśmy w prosty sposób złożyć bardzo niską ofertę, ale to byłby wyraz braku szacunku do Paulo. Decyzja zapadła. Dzisiejsze spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze, było klarowane i pełne wzajemnego szacunku – dodał.

Tym samym Dybala staje się jednym z najgorętszym nazwisk letniego mercato. Sytuację zawodnika monitoruje Inter Mediolan, zainteresowanie wyraża Barcelona oraz Atletico Madryt. Są też kluby z Premier League. Mówi się, że między innymi Tottenham oraz Newcastle United chętnie widziałoby Argentyńczyka w swoim składzie.

