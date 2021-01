Niepokojące informacje napłynęły w poniedziałek z obozu turyńskiego Juventusu. Mistrzowie Włoch w oficjalnym komunikacie poinformowali, że Alex Sandro uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa. To zła wiadomość przed zaplanowanym na środę hitem włoskiej Serie A, w którym Stara Dama ma zmierzyć się z Milanem.

Juventus zdecydował się na przeprowadzenie testu u Brazylijczyka po tym jak pojawiły się u niego lekkie objawy zakażenia koronawirusem. Pozytywny wynik testu potwierdził obawy turyńskiego klubu. 29-letni zawodnik został odizolowany od drużyny i na pewno nie wystąpi w środowym meczu na San Siro. Na razie nie wiadomo, czy potwierdzenie zakażenia u Alexa Sandro będzie miało wpływ na mecz z Milanem. Klub poinformował jedynie, że jest w kontakcie z odpowiednimi służbami w celu wprowadzenia w życie odpowiednich protokołów.

“Juventus FC informuje, że po pojawieniu się łagodnych objawów, zarządzono kontrolne badanie u zawodnika Alexa Sandro. Test na koronawirusa dał pozytywny wynik. Zawodnik został już umieszczony w izolacji. Klub jest w kontakcie z Urzędem Zdrowia, aby ustalić skuteczne wdrożenie protokołów wymaganych do umożliwienia treningów i aktywności drużyny” – poinformował klub w oficjalnym komunikacie.

Alex Sandro w ostatnim czasie był podstawowym zawodnikiem drużyny prowadzonej przez Andreę Pirlo. 29-latek wystąpił między innymi w niedzielnym wygranym 3:1 meczu z Udinese Calcio. Łącznie w tym sezonie rozegrał siedem meczów w Serie A i trzy w Lidze Mistrzów. Na więcej nie pozwoliła mu kontuzja, z którą zmagał się na początku sezonu.

Brazylijczyk nie będzie mógł pomóc drużynie we wspomnianym meczu z Milanem, który rozegrany zostanie w środę (6 stycznia) o godzinie 20:45. Mecz ten ma kluczowe znacznie w walce o mistrzowski tytuł. Juventus, który zajmuje obecnie piąte miejsce w tabeli, nie może sobie pozwolić na porażkę, jeżeli chce zachować marzenia o obronie mistrzowskiego tytułu. Obecnie Stara Dama traci do Rossonerich dziesięć punktów, choć ma do rozegrania jedno spotkanie więcej.



