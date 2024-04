Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Adrien Rabiot poruszył temat swojej przyszłości

Sobotnie derby Turynu nie zakończyły się po myśli żadnej z drużyn. Juventus finalnie bezbramkowo zremisował z Torino. Kolejna strata punktów „Starej Damy” sprawiła, że będąca na czwartej lokacie – Bologna – zbliżyła się do nich na cztery oczka.

Po spotkaniu bardzo ciekawej rozmowy dziennikarzom udzielił Adrien Rabiot. Reprezentant Francji poruszył w wywiadzie kwestę swojej przyszłości i kontraktu. Warto wspomnieć, że obecna umowa z Juventusem byłego zawodnika Paris Saint-Germain wygasa wraz z końcem sezonu.

– Nie rozmawialiśmy z klubem o nowej umowie. Gdy wejdziemy do Champions League, zajmiemy się tym. Nawet, jeśli odejdę, to chcę znów zobaczyć Juve w rozgrywkach europejskich. Zostałem, bo pragnęłam żeby ten klub wrócił do LM. Taki mamy cel, chcemy wygrać też Puchar Włoch. Nie znam swojej przyszłości, teraz liczy się awans do Ligi Mistrzów – powiedział Rabiot cytowany przez portal „JuvePoland”.

Przyszłość 43-krotnego reprezentanta „Trójkolorowych” w Turynie stoi zatem pod znakiem zapytania. Zaznaczmy, ze sytuacji zawodnika bacznie się przygląda Manchester United, który po sezonie może ruszyć po 29-latka.

Adrien Rabiot w obecnie trwającym sezonie Serie A rozegrał 26 spotkań pod okiem Massimiliano Allegriego. Francuski pomocnik w tym czasie zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć dwie asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia 29-latka na 40 milionów euro.

