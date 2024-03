fot. Imago/Sports Press Photo Na zdjęciu: Kobbie Mainoo

Kobbie Mainoo otrzymał powołanie do reprezentacji Anglii

Pomocnik Manchesteru United został dowołany po meczu z Liverpoolem

18-latek ma szansę zadebiutować w seniorskiej kadrze

Mainoo nagrodzony przez Southgate’a

Kobbie Mainoo przebojem wdarł się do składu Manchesteru United. 18-latek otrzymał od Erika ten Haga szansę, która była skutkiem problemów kadrowych w środku pola. Skorzystał z niej w pełni, bowiem utrzymał miejsce w wyjściowej jedenastce, a jego kolejne występy wywołują coraz większy podziw.

Kilka dni temu Manchester United wywalczył awans do półfinału Pucharu Anglii, pokonując Liverpool. Z kapitalnej strony w tym meczu pokazał się właśnie Mainoo, który królował w drugiej linii, kilkukrotnie upokarzając piłkarzy The Reds. Swoją świetną grą zapracował na debiutanckie powołanie do reprezentacji Anglii.

Pierwotnie Gareth Southgate pominął jego nazwisko na liście powołanych na marcowe zgrupowanie. Imponujący występ skłonił selekcjonera, aby nagrodzić młodego pomocnika, dając mu szansę debiutu wśród najlepszych angielskich zawodników.

Reprezentacja Anglii zmierzy się w marcu towarzysko ze światowymi potęgami. W ramach przygotowań do Euro zagra z Brazylią oraz Belgią.

Zobacz również: Wielki talent Barcelony zaskoczył. Jego idolem jest legenda Realu Madryt