Ukraina - Włochy to hitowy mecz w ramach eliminacji mistrzostw Europy. Obie ekipy zmierzą się ze sobą w bezpośrednim spotkaniu, którego stawką będzie awans na Euro 2024. Prezentujemy przewidywane składy na ten mecz.

fot. Imago / Andrea Staccioli Na zdjęciu: Federico Chiesa

Arcyciekawie zapowiada się poniedziałkowe spotkanie z udziałem reprezentacji Ukrainy i Włoch

Prezentujemy przewidywane składy na mecz, który odbędzie się w Niemczech

W szeregach gospodarzy warto zwrócić uwagę na Mychajło Mudryka. We włoskiej drużynie rządzić może natomiast Federico Chiesa

Ukraina – Włochy: Mydryk vs Chiesa

Ukraina z Włochami zagra w poniedziałkowy wieczór na Bay Arena w Leverkusen w hicie grupy C. Spotkanie odbędzie się w Niemczech ze względu na to, że na Ukrainie wciąż trwa wojna, która zmusiła ekipę Serhija Rebrowa do gry na neutralnym stadionie.

W ukraińskiej ekipie o bramki zadbać mają przede wszystkim Artem Dovbyk i Roman Jeremczuk. Do gry w wyjściowym składzie jest również przymierzany Mychajło Mudryk.

Tymczasem w reprezentacji Włoch trener Luciano Spalletti może wprowadzić kilka zmian. Między innymi w wyjściowym składzie Squadra Azzurra mogą pojawić się Giovanni Di Lorenzo czy Davide Fratessi. Kluczową postacią w zespole ma być jednak Federico Chiesa.

Przewidywane składy na mecz Ukraina – Włochy

Ukraina (4-2-3-1): Trubin – Konopla, Zabarny, Matwijenko, Mykołenko, Stepanenko, Zinczenko, Cyhankow, Sudakow, Mudryk, Dovbyk

Wlochy (4-3-3): Donnarumma – Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Dimarco, Barella, Jorginho, Frattesi, Politano, Raspadori, Chiesa.