Ukraina – Włochy: typy, kursy, zapowiedź (20.11.2023)

Ukraina – Włochy: typy i kursy na mecz eliminacji EURO 2024. Bardzo ciekawie zapowiada się starcie w ramach grupy C. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na BayArenie już w najbliższy poniedziałek, 20 listopada o godz. 20:45.

PressFocus Na zdjęciu: Domenico Berardi i Giacomo Raspadori

Ukraina Włochy Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 listopada 2023 13:32 .

Ukraina – Włochy, typy i przewidywania

Niezwykle ciekawie zapowiada się poniedziałkowa rywalizacja Ukrainy z Włochami w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Europy 2024. Zwycięzca tego meczu bezpośrednio awansuje na turniej w Niemczech, więc jest o co grać. Przed tą kolejką oba zespoły mają po trzynaście punktów i są sąsiadami w tabeli. Kto dołączy do Anglii, która jest już pewna udziału w przyszłorocznym EURO?

Italia w bezpośredniej rywalizacji wypada dużo lepiej od Ukrainy – triumfowała w czterech z pięciu ostatnich spotkań między tymi drużynami. Mój typ: zwycięstwo Włoch.

Ukraina – Włochy, sytuacja kadrowa

Ukraina – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Sergiy Kryvtsov Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz ścięgna udowego Koniec listopada 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Sergiy Kryvtsov Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz ścięgna udowego Koniec listopada 2023

Włochy - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Mateo Retegui Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Koniec grudnia 2023 Kontuzja kolana Koniec grudnia 2023 Mattia Zaccagni Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek grudnia 2023 Kontuzja kolana Początek grudnia 2023 Giorgio Scalvini Kontuzja pleców Kontuzja pleców Powrót: Koniec listopada 2023 Kontuzja pleców Koniec listopada 2023 Alex Meret Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Koniec listopada 2023 Kontuzja łydki Koniec listopada 2023 Davide Calabria Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz mięśnia Koniec listopada 2023 Rafael Toloi Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz mięśnia Koniec listopada 2023 Manuel Locatelli Złamane żebro Złamane żebro Powrót: Koniec listopada 2023 Złamane żebro Koniec listopada 2023 Moise Kean Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz mięśnia Koniec listopada 2023 Alessandro Bastoni Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Początek grudnia 2023 Kontuzja łydki Początek grudnia 2023 Guglielmo Vicario Grypa Grypa Powrót: Nieznany Grypa Nieznany Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Mateo Retegui Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Koniec grudnia 2023 Kontuzja kolana Koniec grudnia 2023 Mattia Zaccagni Kontuzja kolana Kontuzja kolana Powrót: Początek grudnia 2023 Kontuzja kolana Początek grudnia 2023 Giorgio Scalvini Kontuzja pleców Kontuzja pleców Powrót: Koniec listopada 2023 Kontuzja pleców Koniec listopada 2023 Alex Meret Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Koniec listopada 2023 Kontuzja łydki Koniec listopada 2023 Davide Calabria Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz mięśnia Koniec listopada 2023 Rafael Toloi Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz mięśnia Koniec listopada 2023 Manuel Locatelli Złamane żebro Złamane żebro Powrót: Koniec listopada 2023 Złamane żebro Koniec listopada 2023 Moise Kean Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz mięśnia Koniec listopada 2023 Alessandro Bastoni Kontuzja łydki Kontuzja łydki Powrót: Początek grudnia 2023 Kontuzja łydki Początek grudnia 2023 Guglielmo Vicario Grypa Grypa Powrót: Nieznany Grypa Nieznany

Ukraina – Włochy, ostatnie wyniki

Reprezentacja Ukrainy ostatnio towarzysko zagrała z... Lechią Gdańsk i wygrała 2:0. Jeśli chodzi o kwalifikacje do EURO 2024, to w dwóch poprzednich pojedynkach podopieczni Sergiya Rebrova zgarnęli sześć punktów - 3:1 z Maltą oraz 2:0 z Macedonią Północną. Włosi w tym samym czasie pokonali Macedończyków 5:2 i przegrali 1:3 z Anglią.

Ukraina – Włochy, historia

Włosi dominują nad Ukraińcami w bezpośredniej rywalizacji. Jeżeli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów między tymi zespołami, to odnotujemy aż cztery zwycięstwa Italii i jeden remis. Obie ekipy spotkały się już w tych eliminacjach - wówczas padł wynik 2:1 dla mistrzów Europy.

Ukraina – Włochy, kursy bukmacherskie

Faworytem poniedziałkowego meczu, przynajmniej na papierze, są goście. Kurs na wygraną Ukrainy wynosi około 4.00, a typ na zwycięstwo Włoch to mniej więcej 1.95. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego kuponu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Ukraina – Włochy, przewidywane składy

Ukraina Ruslan Rotan 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Włochy Luciano Spalletti Ukraina Ruslan Rotan 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Włochy Luciano Spalletti Rezerwowi ▼ 1 Georgi Bushchan 4 Oleksandr Svatok 5 Serhiy Sydorchuk 6 Yegor Nazaryna 8 Oleksandr Pikhalionok 9 Roman Yaremchuk 14 Oleksandr Tymchyk 15 Ruslan Malinovskyi 18 Danylo Sikan 20 Oleksandr Zubkov 21 Oleksandr Karavaev 22 Mykola Matvienko 23 Dmytro Riznyk 24 Valerii Bondar 26 Vladyslav Dubinchak 2 Manuel Lazzari 5 Gianluca Mancini 6 Alessandro Buongiorno 9 Gianluca Scamacca 12 Ivan Provedel 16 Bryan Cristante 17 Davide Frattesi 19 Matteo Politano 20 Nicolò Zaniolo 21 Marco Carnesecchi 22 Stephan El Shaarawy 23 Andrea Cambiaso 24 Giovanni Di Lorenzo Ukraina Ruslan Rotan 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Włochy Luciano Spalletti Ukraina Ruslan Rotan 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Włochy Luciano Spalletti Rezerwowi ▼ 1 Georgi Bushchan 4 Oleksandr Svatok 5 Serhiy Sydorchuk 6 Yegor Nazaryna 8 Oleksandr Pikhalionok 9 Roman Yaremchuk 14 Oleksandr Tymchyk 15 Ruslan Malinovskyi 18 Danylo Sikan 20 Oleksandr Zubkov 21 Oleksandr Karavaev 22 Mykola Matvienko 23 Dmytro Riznyk 24 Valerii Bondar 26 Vladyslav Dubinchak 2 Manuel Lazzari 5 Gianluca Mancini 6 Alessandro Buongiorno 9 Gianluca Scamacca 12 Ivan Provedel 16 Bryan Cristante 17 Davide Frattesi 19 Matteo Politano 20 Nicolò Zaniolo 21 Marco Carnesecchi 22 Stephan El Shaarawy 23 Andrea Cambiaso 24 Giovanni Di Lorenzo

Ukraina – Włochy, kto wygra?

Ukraina – Włochy, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych TVP Sport oraz Polsat Sport Premium 4. Początek meczu na BayArenie już w najbliższy poniedziałek, 20 listopada o godzinie 20:45.

