Reprezentacja Włoch w piątkowy wieczór zmierzy się z Macedonią Północna w meczu, którego stawką jest walka o awans na Euro 2024. Przed tym spotkaniem trener Luciano Spalletti mówił o kłopotach kadrowych, a także o tym, kogo będzie miał do dyspozycji.

fot. Imago / IPA Sport / ABACA Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Bardzo ciekawie zapowiada się piątkowe spotkanie reprezentacji Włoch z Macedonią Północną

Przed meczem na Stadio Olimpico wypowiedział się trener Luciano Spalletti

Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:45

Luciano Spalletti przed starciem Włochy – Macedonia Północna

Reprezentacja Włoch w dwóch ostatnich meczach trwających eliminacji do Euro 2024 musi wywalczyć cztery punkty. W piątkowy wieczór jednak w szeregach aktualnych mistrzów Europy zabraknie kilku graczy, do czego odniósł się opiekun Squadra Azzurra.

Alessandro Bastoni to najnowszy, zawodnik, który opuścił zgrupowanie z powodu kontuzji. Najpewniej Federico Gatti zastąpi go w defensywie.

– Straciliśmy Bastoniego, ale jesteśmy bardzo ostrożni na treningach. Jest to trudniejsze ze względu na ograniczony czas, jaki mamy na obowiązki międzynarodowe – mówił Luciano Spalletti cytowany przez Football Italia.

– Moise Kean powinien być dostępny. Od tego momentu aż do jutrzejszego wieczoru liczy się tylko wynik. Musimy wyjść i wygrać ten mecz, ucząc się, co to znaczy nosić tę koszulkę – kontynuował Włoch.

W tym tygodniu przekazano, że gracze Azzurri zarejestrowali się w aplikacji, która pomoże im pozostać w kontakcie i kontynuować wykłady taktyczne nawet wtedy, gdy będą z dala od Spallettiego i Coverciano.

– Federacja dała nam możliwość wykorzystania technologii i pomocy w tworzeniu większej jedności. Możemy zrobić tysiąc rzeczy, ale jutro musimy wygrać ten mecz i dać dobry występ – mówił selekcjoner reprezentacji Włoch w trakcie czwartkowej konferencji prasowej.

