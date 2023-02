fot. PressFocus Na zdjęciu: Sergio Ramos

Sergio Ramos poinformował o zakończeniu reprezentacyjnej kariery. Na jego decyzję wpłynął selekcjoner, który zakomunikował mu, że nie znajduje się w jego planach. Obrońca Paris Saint-Germain ma wiele żalu.

Sergio Ramos nie zagra już dla reprezentacji Hiszpanii

Nie była to decyzja piłkarza, lecz selekcjonera

Legendarny obrońca Realu Madryt wystosował w całej sprawie dosadny komentarz

“Dostałem informacje, że nie jestem w planach selekcjonera”

Luis Enrique mierzył się ze sporą krytyką, kiedy podjął decyzję o niepowołaniu Sergio Ramosa na zeszłoroczne mistrzostwa świata w Katarze. Obrońca był wtedy w dobrej dyspozycji i składał gotowość do gry dla kadry. Po słabym mundialu w wykonaniu reprezentacji Hiszpanii, Enrique się z nią rozstał, a zastąpił go Luis de la Fuente.

Ramos miał nadzieję, że uda mu się wrócić do drużyny narodowej, a co za tym idzie – odpowiednio się z nią pożegnać. 36-latek nie będzie miał takiej okazji, bowiem w czwartek poinformował o zakończeniu reprezentacyjnej kariery. W swoim oświadczeniu przekazał, że nie była to jego decyzja. De la Fuente zadzwonił do piłkarza i oznajmił, że ten nie znajduje się w jego planach. Ramos jest wyraźnie dotknięty takim rozwojem sytuacji, co da się odczytać w jego dosadnym komentarzu.

“Nadszedł czas. Czas, aby pożegnać się z reprezentacją Hiszpanii. Dzisiejszego ranka zadzwonił do mnie obecny selekcjoner kadry i poinformował, że nie jestem i nie będę w jego planach, niezależnie od moich występów czy przyszłości.”

“Miałem szczerą nadzieję, że ta przygoda zakończy się przez mój wybór lub fakt gry na niewystarczającym poziomie. Nie przez kwestię mojego wieku czy inne powody, których nie usłyszałem, ale je poczułem. Wiek to tylko liczba, która niekoniecznie wiąże się z występami i umiejętnościami. Doceniam i zazdroszczę takim zawodnikom jak Modrić, Messi czy Pepe. Oni są esencją tradycji, wartości i sprawiedliwości w piłce. W moim przypadku tak nie będzie, gdyż piłka nożna nie zawsze jest sprawiedliwa i nie zawsze jest tylko piłką nożną” – czytamy w oświadczeniu doświadczonego defensora.

Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí! ❤️💛❤️ pic.twitter.com/KzVldPhiqo — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 23, 2023

Ramos rozegrał dla reprezentacji Hiszpanii 180 spotkań. Jego największym sukcesem jest mistrzostwo świata z 2010 roku. Defensor dwukrotnie wygrywał ze swoją drużyną także mistrzostwa Europy (2008 i 2012 rok).

