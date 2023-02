PressFocus Na zdjęciu: Diogo Dalot

Diogo Dalot, który wrócił już do składu Manchesteru United po kontuzji, wypowiedział się na temat sytuacji kadrowej drużyny z Old Trafford oraz zabrał głos w sprawie zbliżającego się wielkimi krokami meczu z Barceloną.

Diogo Dalot jest już do dyspozycji Erika ten Haga

Portugalczyk ostatni miesiąc pauzował z powodu kontuzji

23-latek docenia Barcelonę, z którą dzisiaj jego ekipa zmierzy się na Old Trafford

“Jeśli chcemy wygrywać trofea, to musimy zwyciężać w tego typu spotkaniach”

Już dzisiaj o godzinie 21:00 Manchester United na Old Trafford podejmie Barcelonę w rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Europy. Przypomnijmy, że przed tygodniem na Camp Nou padł wynik 2:2. Wywiadu dziennikarzom przed tą potyczką udzielił Diogo Dalot, który stwierdził, że kadra Czerwonych Diabłów jest dobrze zbilansowana i każdy się wspiera. Prawy obrońca uważa też, że Barcelona to drużyna ze światowej czołówki.

– W ostatnich tygodniach mieliśmy napięty harmonogram, ale pokazaliśmy, że nasz skład jest dobrze zbilansowany. Było dużo rotacji, a wciąż uzyskiwaliśmy pozytywne wyniki. Chcemy to kontynuować w przyszłości. W tym zespole każdy ma coś do powiedzenia, każdy może liczyć na wsparcie, każdy może liczyć na każdego – powiedział Diogo Dalot.

– Oczekujemy meczu o wysokiej intensywności i wielkiej jakości. Myślę, że fani będą cieszyć się tym spotkaniem. Mam nadzieję, że po ostatnim gwizdku sędziego to my będziemy świętować. Jeśli chcemy wygrywać trofea, to musimy zwyciężać w tego typu spotkaniach. Nie ma lepszego rywala niż jedna najlepszych drużyn świata – dodał Portugalczyk.

Diogo Dalot w 26 spotkaniach aktualnego sezonu zdobył 1 bramkę i zaliczył 3 asysty. Jego wartość rynkowa jest szacowana przez “Transfermarkt” na 32 miliony euro.