Lucas Paqueta został oskarżony o zawieranie zakładów bukmacherskich

Z tego powodu upadł jego transfer do Manchesteru City

Pomocnik został też wycofany ze składu reprezentacji Brazylii na wrześniowe mecze

“To środek ostrożności”

Lucas Paqueta popadł w poważne problemy. Brazylijczyk jest przedmiotem śledztwa w sprawie obstawiania zakładów bukmacherskich w swojej ojczyźnie.

Z tego powodu upadł niemal dogadany temat transferu z West Ham United do Manchesteru City. Nie jest to bynajmniej jedyna konsekwencja, z którą już musi mierzyć się 25-latek. Pierwotnie otrzymał on bowiem powołanie na wrześniowe mecze eliminacji do mistrzostw świata. Ostatecznie, jednak, tymczasowy selekcjoner Canarinhos zdecydował się odsunąć pomocnika od kadry.

– Lubię tego piłkarza. Jest to środek ostrożności, pozwoli mu rozwiązać jego problemy, które są ponad kwestiami meczów. To da mu więcej komfortu w poszukiwaniu rozwiązania. Mieliśmy już takie problemy w Brazylii – powiedział Fernando Diniz.

West Ham Paquety zmierzy się w niedzielę w derbowym starciu z Chelsea.

