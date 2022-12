PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun w podczas wywiadu dla TVP Sport nie chciał komentować plotek łączących go z pracą w reprezentacji Polski. Szkoleniowiec Rakowa Częstochowa przyznał, że nie chce uczestniczyć w medialnych grach.

Marek Papszun nie chce rozmawiać na temat pracy w reprezentacji

Szkoleniowiec przyznaje, ze skupia się na pracy w Rakowie

Wciąż ważą się losy Michniewicza w roli selekcjonera

Papszun nie chce uczestniczyć w medialnych grach

Choć wszystko wskazuje na to, że Czesław Michniewicz pożegna się posadą selekcjonera reprezentacji Polski to nie znamy jeszcze oficjalnej decyzji w tej sprawie. Wydaje się, że w obliczu licznych kontrowersji dotyczących Biało – Czerwonych po zakończeniu mundialu ewentualne pozostanie na stanowisku dotychczasowego trenera byłoby wielką sensacją.

Tymczasem w mediach pojawiają się nazwiska kandydatów, którzy mogliby zastąpić Czesława Michniewicza w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Wymieniani są tacy trenerzy, jak Roberto Martinez, który żegna się z belgijską kadrą, a także Herve Renard. Francuski trener bardzo dobrze przygotował Arabię Saudyjską do mundialu w Katarze i przyznaje, że chętnie spróbowałby swoich sił z mocniejszym zespołem.

Jednak od dłuższego czasu z reprezentacją Polski łączy się także Marka Papszuna, który osiąga znakomite wyniki prowadząc Raków Częstochowa. Szkoleniowiec Medalików odcina się jednak od pytań o pracę w kadrze. W rozmowie z TVP Sport trener bardzo szybko uciął rozmowę na ten temat.

– Nie chcę wchodzić do tej rzeki i znów uczestniczyć w jakichś medialnych grach. Nawet gdyby pojawiły się jakiekolwiek rozmowy, to raczej nie powinno to trafić do mediów. Jestem trenerem Rakowa Częstochowa, mam ważny kontrakt i na tym powinniśmy poprzestać. Te dyskusje i spekulacje w jakiś sposób są oczywiście miłe, bo pokazują, że jestem doceniany jako trener. Jeżeli jednak nie ma żadnych konkretów, to nie ma sensu o tym dyskutować, bo to jedynie medialne spekulacje – przyznał Papszun w rozmowie z Maciejem Rafalskim.

Raków Częstochowa znakomicie spisuje się w obecnym sezonie PKO Ekstraklasy. Częstochowianie na półmetku rozgrywek mają aż dziewięć punktów przewagi nad drugą Legią Warszawa i pewnie zmierzają po pierwsze mistrzostwo kraju w historii klubu.

