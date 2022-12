Na zdjęciu: Przemowa #13

Czesław Michniewicz zapewnia: nie ma żadnego konfliktu, a konflikt wymyśliliście wy – dziennikarze. To nie jest prawda, bo na własne uszy z innych źródeł słyszymy wyraźnie zupełnie inne wypowiedzi. Ten program nigdy nie zostałby nagrany, gdyby nie informacje, jakie do nas spłynęły. I które powodują, że trudno sobie wyobrazić, by nie doszło do zmiany selekcjonera. O tym w najnowszej Przemowie.

W Przemowie o tym, co widzieliśmy na własne oczy i co usłyszeliśmy po wykonaniu telefonów

Są to rzeczy, które nie pozwalają uwierzyć w dalszy sens współpracy Czesława Michniewicza z polską kadrą

W dzisiejszym odcinku także o tym, co może uratować selekcjonera – jeśli w ogóle założymy, że jest to możliwe

Dlaczego jest gorąco wokół Czesława Michniewicza?