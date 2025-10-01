Michał Probierz z wielkim powrotem? Rozmawia z reprezentacją

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michał Probierz

Michał Probierz obejmie reprezentację Kazachstanu?!

Michał Probierz to zapewne jeden z najbardziej doświadczonych trenerów w naszej piłce klubowej. Właśnie m.in. z tego powodu otrzymał on szansę prowadzenia reprezentacji Polski, ale misja ta zakończyła się dość kiepskim rezultatem oraz przede wszystkim kolejną aferą wokół kadry. Z tego też powodu po porażce w wyjazdowym meczu z Finlandią, jego przygoda z zespołem narodowy się zakończyła.

Teraz jednak okazuje się, że może on wrócić nie tylko na ławkę szkoleniową, ale i do pracy z reprezentacją narodową. Według informacji przekazanych przez kazachski serwis „Aladop.kz”, Michał Probierz jest jednym z trzech głównych kandydatów do objęcia reprezentacji Kazachstanu. Poza Polakiem w grze są także: Szwed Janne Andersson oraz Massimo Carrera z Włoch. Z wszystkimi trzema kandydatami mają być prowadzone rozmowy.

Reprezentacja Kazachstanu obecnie zajmuje czwarte miejsce w eliminacjach piłkarskich mistrzostw świata w 2026 roku w grupy J. Na koncie tego zespołu są tylko trzy punkty, które udało się zdobyć w rywalizacji z Liechtensteinem. Poza nimi rywalami w grupie są także Belgowie, Walijczycy, Białorusini i piłkarze z Macedonii Północnej.

Zobacz także: Jarosław Królewski: Kto jest lepszy, Wisła czy Wieczysta? Odpowiedź jest jasna! [NASZ WYWIAD]