Pressfocus Na zdjęciu: Leo Messi

Reprezentacja Argentyny pokonała w towarzyskim meczu Honduras 3:0, a dwa gole dla Albiclestes strzelił Leo Messi. Po meczu, napastnik PSG przyznał, że w tym sezonie znów odzyskał radość z grania.

Leo Messi miał ogromne problemy z aklimatyzacją we Francji, po transferze do PSG

Argentyński napastnik zmagał się również z licznymi problemami zdrowotnymi

W sezonie 2022/2023 Messi znów jest jednak skuteczny i ponownie cieszy się grą

Dwa gole Messiego z Hondurasem

Latem 2021, Leo Messi ze względu na problemy finansowe FC Barcelona, zmuszony był opuścić kataloński klub po 17 latach gry. Argentyński napastnik przeniósł się do PSG, ale w debiutanckim sezonie nie potrafił odnaleźć się w Parku Książąt. W 34 meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelił zaledwie 11 goli, a oprócz problemów z aklimatyzacją we Francji, miał również liczne problemy zdrowotne (koronawirus, stłuczenie kości, kontuzja kostki).

W bieżącym sezonie jednak Messi spisuje się zdecydowanie lepiej. Napastnik reprezentacji Argentyny już ma na koncie sześć trafień (do tego dołożył również osiem asyst), a PSG znakomicie spisuje się zarówno w Ligue 1 (siedem zwycięstw w ośmiu meczach), jak i w Lidze Mistrzów (sześć punktów po dwóch kolejkach). Po towarzyskim spotkaniu z Hondurasem (3:0, dwa gole Messiego), Argentyńczyk przyznał, że w końcu odzyskał radość z gry.

– Obecnie czuję się dobrze, zupełnie inaczej niż w zeszłym roku – przyznał 7-krotny zdobywca Złotej Piłki. – Wcześniej miałem bowiem ciężki okres, tak naprawdę nigdy się nie odnalazłem.

– Ten rok jest inny. Przyjechałem z innym nastawieniem, czując się bardziej komfortowo z klubem, szatnią, kolegami z drużyny i grą. Znów odzyskałem radość – dodał.

