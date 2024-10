Greenwood czeka na telefon. Jego przyszłość zależy od Tuchela

Mason Greenwood może wrócić do reprezentacji Anglii. Jak przekazał portal The Sun, piłkarz Olympique Marsylii czeka na telefon od nowego selekcjonera Synów Albionu, czyli Thomasa Tuchela.

Dylemat ws. reprezentacji, Greenwood wybiera pomiędzy Anglią i Jamajką

Mason Greenwood, choć przez wielu skreślony ze względu na aferę związaną z życiem prywatnym powoli odbudowuje swój zniszczony wizerunek. Manchester United nie chciał wiązać z nim przyszłości, więc w poprzednim sezonie wypożyczył skrzydłowego do Getafe. Tam jego występy przykuły uwagę czołowych klubów w Europie, a 23-latek łączony był m.in. z Juventusem czy FC Barceloną.

Ostatecznie wybór Masona Greenwooda padł na Francję, a konkretnie na Olympique Marsylię. Forma wychowanka Czerwonych Diabłów pozostała na wysokim poziomie, co odzwierciedla 5 bramek i asysta w 7 meczach Ligue 1. Niedawna zmiana selekcjonera w reprezentacji Anglii wywołała dyskusję na temat potencjalnego powrotu piłkarza do drużyny narodowej. Z najnowszych informacji wynika, że w najbliższym czasie może dojść do kontaktu na linii Greenwood – Tuchel.

Tuchel, czyli nowy selekcjoner reprezentacji Anglii ma odbyć rozmowę z Greenwoodem na temat ewentualnego powołania do reprezentacji. Co ciekawe, jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że Anglik zmieni przynależność narodową na arenie międzynarodowej. Greenwood jest również uprawniony do reprezentowania barw Jamajki.

Warto odnotować, że Greenwood ma już na swoim koncie debiut w reprezentacji Anglii. Skrzydłowy w barwach narodowych zadebiutował we wrześniu 2020 roku. Gareth Southgate dał mu zagrać dwanaście minut w towarzyskim starciu z reprezentacją Islandii.