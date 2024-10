Man City chce rozbić bank za gwiazdę. Guardiola żałuje jego odejścia

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Palmer błyszczy w Chelsea, Manchester City chce zapłacić 125 mln funtów

Manchester City latem 2023 roku był zmuszony do sprzedaży wychowanka oraz jednego z najbardziej rokujących piłkarzy w Anglii. Cole Palmer, o który mowa oczekiwał częstszych występów w pierwszym składzie, lecz Pep Guardiola nie mógł mu tego zapewnić. Z tego względu 21-letni pomocnik zdecydował się skorzystać z propozycji Chelsea i dołączył do klubu ze Stamford Bridge.

Z biegiem czasu okazało się, że decyzja o sprzedaniu Cole’a Palmera była błędem. Anglik od początku pobytu zachwyca w koszulce The Blues, o czym świadczą indywidualne statystyki osiągane przez zawodnika. W poprzednim sezonie Palmer zaliczył 22 bramki i 11 asyst w Premier League. Z kolei w bieżących rozgrywkach ma na swoim koncie już 6 goli i 5 asyst w 7 meczach. W meczu z Brighton jako pierwszy piłkarz w historii Premier League zdobył cztery gole w jednej połowie.

Forma 22-latka urodzonego w Manchesterze nie pozostawia wątpliwości, że posiada on niezwykły talent. The Citiziens według portalu Football Insider żałują, że pozwolili mu odejść. Co więcej, drużyna Pepa Guardioli jest w stanie rozbić bank, aby sprowadzić go ponownie na Etihad Stadium. Mówi się, że Manchester City rozważa złożenie oferty w wysokości 125 milionów tylko po to, żeby Palmer wrócił do macierzystego klubu.

Football Insider zaznacza jednak, że Chelsea nie chce słyszeć o sprzedaży Palmera. The Blues widzą w nim jednego z najlepszych zawodników nie tylko w klubie, ale również w Premier League. Nawet rekordowe pieniądze jak 125 milionów funtów nie są w stanie przekonać ich do rozstania ze wschodzącą gwiazdą angielskiego futbolu.