Absolutna deklasacja w finale Euro U17. Co za występ nowych mistrzów! [WIDEO]

Mistrzostwa Europy do lat 17 dobiegły końca. Na Alphamega Stadium w Limassolu został rozegrany finał młodzieżowego Euro. Po tytuł sięgnęli Włosi, którzy zdeklasowali swoich przeciwników.

Independent Photo Agency Srl / Alamy, TVP SPORT, Davide Casentini/IPA/SIPA/PressFocus Na zdjęciu: Włochy U17

Euro U17: fenomenalne spotkanie w wykonaniu Włochów

Gospodarzem młodzieżowych Mistrzostw Europy był Cypr. W rywalizacji na Wyspie Afrodyty wzięło udział 16 drużyn. Polska trafiła do grupy C, w której o awans do kolejnej fazy walczyła z Włochami, Szwecją i Słowacją. Podopieczni Rafała Lasockiego dali się wyprzedzić tylko Italii. W ćwierćfinale Biało-Czerwoni spotkali się z Portugalią, która okazała się zbyt mocna i wygrała 2:1.

Okazało się, że Polacy na Euro U17 mieli okazję zmierzyć się z oboma finalistami. To właśnie Włosi i Portugalczycy w środę zagrali o tytuł najlepszej młodzieżowej ekipy Starego Kontynentu. Areną decydującego starcia był Alphamega Stadium w Limassolu. Na co dzień rywalizują tu Aris, AEL i Apollon.

Wynik finału otworzyła ekipa Massimiliano Favo, Już w 7. minucie Cristian Cama znakomicie dośrodkował na głowę Federico Coletty, a ten pokonał Diogo Ferreirę.

IDEALNIE NA NOS 😎



Włosi prowadzą z Portugalią 1:0 w finale mistrzostw Europy do lat 17!



🔴📲 Oglądaj 👉 https://t.co/LFuCHj6CKZ pic.twitter.com/7LxVeuFOn4 — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 5, 2024

W 16. minucie Włosi prowadzili już 2:0. Tym razem Cama zagrywał do Francesco Camardy, a ten po efektownym dryblingu umieścił piłkę w siatce.

Poszedł jak 🐗!



Camarda podwyższa wynik na 2:0 w finale mistrzostw Europy do lat 17.



🔴📲 Oglądaj 👉 https://t.co/LFuCHj6CKZ pic.twitter.com/BJIMDlli15 — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 5, 2024

Zaledwie pięć minut po zmianie stron Camarda miał na koncie dublet. Trafienie na 3:0 dla Squadra Azzurra poprzedziła fenomenalna akcja drużynowa. Asystę zanotował Mattia Mosconi. Ten wynik utrzymał się do końca meczu. Italia w spektakularnym stylu rozbiła Portugalię i triumfowała w Euro U17.

Proszę Państwa: tak grają Włosi w finale.



👏👏👏



🔴📲 Oglądaj 👉 https://t.co/LFuCHj6CKZ pic.twitter.com/aKc3FxPFGa — TVP SPORT (@sport_tvppl) June 5, 2024

Finał Euro U17. Włochy – Portugalia 3:0 (2:0)

Coletta 7′, Camarda 16′, 50′

Zobacz także: Bellingham może przejść operację! Tyle będzie pauzował