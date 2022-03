Pressfocus Na zdjęciu: Matty Cash

Starcie ze Szkocją może być trzecim w karierze Matty`ego Casha w reprezentacji Polski. Obrońca Aston Villi Birmingham wprost nie może się doczekać czwartkowej rywalizacji.

W czwartek reprezentacja Polski rozegra ostatni sprawdzian przed finałem baraży

Matty Cash uważa, że Szkoci to idealny rywalem przed wtorkowym finałem

Nie boi się również, że może doznać kontuzji, która wyeliminuje go z gry ze Szwecją bądź Czechami

Udany początek roku

Do tej pory urodzony w Anglii defensor miał okazję dwukrotnie zagrać w barwach reprezentacji Polski. Zaliczył niezły debiut w rywalizacji z Andorą (4:1), ale już w starciu z Węgrami (1:2) był nieco zagubiony na boisku i jeszcze w pełni nie rozumiał się z nowymi kolegami z kadry.

Do drużyny narodowej powoływał go co prawda Paulo Sousa, ale Czesław Michniewicz, póki co, też nie wyobraża sobie swojej reprezentacji bez 24-latka. Bo Matty Cash od początku 2022 r. jest w świetnej formie. Od stycznia zagrał w 11 meczach Aston Villi w Premier League (z czego 10 w pełnym wymiarze czasowym), w których strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty. Jego gry nie może nachwalić się nowy menedżer The Villans, Steven Gerrard, zaś angielskie media spekulują, że latem Cash może przenieść się do mocniejszego klubu.

Przeczytaj również: Lewandowski deklaruje gotowość na Szkocję. Decyzja w gestii Michniewicza

Ważny sprawdzian ze Szkocją

Cash zatem w świetnym nastroju udał się na zgrupowanie reprezentacji Polski przed towarzyskim meczem ze Szkocją, a także finałem baraży. Prawy defensor był czwartek gościem na konferencji prasowej.

– To dla nas ważny mecz, przeciwko silnemu rywalowi. We wtorek mamy finał baraży, do którego musimy się dobrze przygotować, a spotkanie ze Szkocją nam w tym pomoże. Widziałem wiele jej meczów, to wymagający przeciwnik – podkreślił. Nie mógł się również nachwalić szkockiego pomocnika Johna McGinna, z którym występuje na co dzień na Villa Park. – To świetny piłkarz, widzę go codziennie na treningach. Myślę, że to będzie ważna postać dla szkockiego zespołu – stwierdził.

Cash podkreślił również, że nie obawia się tego, że w sparingu ze Szkocją może doznać kontuzji, która wykluczy go z wtorkowego finału baraży. – W każdym meczu można jej doznać, a my chcieliśmy mieć sprawdzian przed tym kluczowym spotkaniem. Musimy się przed nim sprawdzić – podkreślił.

Przeczytaj również: Michniewicz: Myślałem, że on będzie moim pewniakiem. Ale sytuacja się zmieniła