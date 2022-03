PressFocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

– Byłem przekonany, że Grzegorz Krychowiak będzie pewniakiem do gry w podstawowym składzie. Ale sytuacja w jego życiu sprawiła, że brakuje mu meczów. Nie wiem, czy jeden występ w AEK-u po tygodniu treningów z zespołem to wystarczająco, by być w optymalnej formie. Mam nadzieję, że pokaże się z dobrej strony ze Szkocją, bo jeśli tak, zagra w finale barażów. Ale fakt jest taki, że stał się dla mnie znakiem zapytania – powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej Czesław Michniewicz.

Czesław Michniewicz nie podał personaliów, jeśli chodzi o mecz ze Szkocją, ale zdradził kilka istotnych szczegółów ze zgrupowania

Selekcjoner reprezentacji Polski martwi się o Sebastiana Szymańskiego, którego ma przybijać sytuacja, w jakiej się znalazł

Mecz Szkocja – Polska w czwartek o godz. 20:45

Czesław Michniewicz o składzie na mecz ze Szkocją

Stoimy przed szansą, by zagrać z reprezentacją Szkocji, która tak jak my walczy o awans. Oni zagrają w silnym składzie, ale nie jest powiedziane, czy my nie zagramy w silnym składzie. Ewentualność kontuzji? Zawsze są ryzykiem, ale my chcemy zrobić sześć zmian. Jednocześnie chcemy, by ta drużyna przypominała tę, która zagra we wtorek. We wtorek będą zmiany, ale nie tak wiele, jak się wydaje.

O tym, czy Robert Lewandowski zagra w czwartek

Bierzemy pod uwagę to, by kibice, którzy tak licznie wykupili bilety, zobaczyli najlepszego piłkarza na świecie. Ale nie wiem, czy na boisku, czy na ławce.

O dyskomforcie Sebastiana Szymańskiego, który wciąż gra w Rosji

Robert Lewandowski przedstawił we wtorek stanowisko nas jako drużyny. Że to nie jest takie łatwe, by po prostu odejść. Menedżer Sebastiana Mariusz Piekarski mówi, że na pewno odejdzie latem, prawdopodobnie do ligi hiszpańskiej. Ja znam Sebastiana bardzo długo. Widziałem go po przyjeździe. Był bardzo przybity. Mogę się zastanawiać, na ile nieprzespaną nocą, a na ile tą sytuacją. Ale wiem, że nie ma czystej głowy i to widzę.

O tym, po co mu mecz ze Szkocją

Wyposażyliśmy naszych zawodników w wiedzę i założenia, które chcemy wdrożyć i zobaczymy, jak ta wiedza się ma w praktyce. To dla mnie bardzo ważne. Pięciu zawodników będzie musiało rozegrać mecz w całości, musimy się zastanowić, którzy to będą.

O tym, czy presja przed tak ważnym okresem zjada jego piłkarzy

Sytuacja, w której jesteśmy, jest o tyle prosta, że wiedzieliśmy, że na reprezentację czeka baraż. Był czas, by się mentalnie do tego przygotować. Nie ma presji negatywnej. Jest pozytywna. Wszyscy czujemy, że stoimy przed wielką szansą, ale i trudnym zadaniem. Wszyscy wiedzą, że mają najlepszego piłkarza świata i chcą go wykorzystać.