Robert Lewandowski

Robert Lewandowski spotkał się z dziennikarzami przed meczem Szkocja – Polska. Kapitan biało-czerwonych odpowiedział na pytania przedstawicieli mediów.

We wtorek 22 marca Robert Lewandowski pojawił się na konferencji prasowej

Lider biało-czerwonych zabrał głos między innymi na temat swoje udziału w meczu ze Szkocją

Kapitan kadry wypowiedział się również o Czesławie Michniewiczu

Kapitan gotowy na mecz ze Szkocją

Czy chcesz zagrać ze Szkocją?

– Jestem gotowy do gry, ale z drugiej strony to trener zdecyduje na końcu jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o moje podejście, moją osobę, to jestem do dyspozycji trenera. Myślę, że całokształt planu i idei trenera będzie decydował jak to będzie wyglądało.

Czy to Twoje najtrudniejsze zgrupowanie reprezentacji?

– Myślę, że trudny czas dla wszystkich i nie da się od tego uciec. Oczywiście my zdajemy sobie z tego sprawę, jesteśmy sportowcami i ten sportowy aspekt w tym momencie jest w tej chwili dla nas bardzo ważny. Finał, który będzie we wtorek, jest dla nas najważniejszy i musimy się do niego przygotować.

– To nie jest tak, że pomimo, że jesteśmy sportowcami można ten guzik nacisnąć i wyłączyć wszystko co wokół się dzieje. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to będzie wielki mecz o wejście do mundialu. To jest dla nas wielkie marzenie. Sukces rodzi się w bólach i mam nadzieję, że w naszym przypadku właśnie tak to będzie wyglądało.

Taktyka drugorzędnym elementem

Jaka Twoim zdaniem powinna być taktyka reprezentacji Polski?

– Jeśli chodzi o taktykę, najważniejsze, żebyśmy mieli skuteczną taktykę. Już wielokrotnie mówiłem, że granie z jednym, czy dwoma napastnikami nie ma większego znaczenia na tym poziomie. Taktyka dla mnie nie ma dla mnie większego znaczenia. Nie jest to problem. Jestem piłkarzem, który potrafi dostosować się do taktyki.

Jakie było Twoje pierwsze wrażenie z nowym sztabem?

– Mieliśmy dopiero jeden trening, drugi dzisiaj. To jest wszystko w fazie początkowej. Jest intensywni, konkretnie. Poznajemy się. Efekt na być we wtorkowym meczu. Mam nadzieję, że szczęście będzie po naszej stronie.

Czy istotne jest dla Ciebie z kim zagramy? (Czechy lub Szwecja)

– Myślę, że to są wyrównane zespoły. Patrząc z perspektywy historii, ostatnich meczów, jest duża chęć rewanżu ze Szwecją. Oczywiście jedna i druga drużyna gra na pewno na wysokim poziomie, ma wielu wspaniałych zawodników w dobrych europejskich klubach.

– To będzie dla nas wyzwanie, ale wierzę, że grając na Stadionie Śląskim -wiedząc jaka atmosfera tu panuje, po czasie gry bez kibiców-to będzie fantastyczna atmosfera. Kibice nam pomogą, dodadzą skrzydeł. Grać na takich stadionach w Polsce to jest przeżycie. Osobiście czuję taki pozytywny dreszczyk, taką mocą. Nie powinniśmy bać się wyzwania, odpowiedzialności. Niezależnie z kim zagramy to będzie trudne wyzwanie. Historycznie nie patrzę na wyniki. Te historyczne rzeczy nie mają znaczenia.

– Jesteśmy gotowi, nie możemy się doczekać. To też pokazuje, że ta dojrzałość mentalna w naszym przypadku jest na takim poziomie, na jakim powinna być. Oczywiście, warunki meczowe się zmieniają, trzeba się do nich dostosować i nigdy nie można być pewnym co się wydarzy. Powinniśmy być gotowi fizycznie, ale i mentalnie na każde rozwiązanie, sytuację meczową.

