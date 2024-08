Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Chorwacji

Oficjalnie: Marcelo Brozović zakończył reprezentacyjną karierę

W środę chorwackie media obiegła zaskakująca informacja. Otóż Marcelo Brozović poinformował, że to koniec jego przygody w kadrze. 31-letni pomocnik zakomunikował, za pośrednictwem federacji piłkarskiej swojego kraju, że zakończył karierę w reprezentacji Chorwacji. Zawodnik Al-Nassr przekazał specjalny list, który jest jego pożegnaniem z narodowymi barwami.

– Zawsze dawałem Chorwacji 100 procent wysiłku, energii, siły i pasji. Jest to standard ustanowiony przez wielu wspaniałych graczy przede mną, standard, do którego wszyscy dążyliśmy w tym niezapomnianym pokoleniu i standard, do którego wszyscy, którzy przyjdą, muszą dążyć. Czuję, że z Chorwacją przeszedłem i osiągnąłem wszystko, czego kiedykolwiek mogłem sobie życzyć, i że nadszedł czas na nowe siły, które dadzą z siebie 100 procent, ponieważ tylko to jest wystarczająco dobre, gdy gra się dla Chorwacji – przekazał Marcelo Brozović.

Reprezentacyjna kariera Marcelo Brozovicia trwała przez 10 lat. Chorwat zadebiutował w narodowych barwach w spotkaniu towarzyskim z Mali, które odbyło się w maju 2014 roku. Licznik występów w kadrze 31-latka zakończył się na liczbie 99. Były gracz Interu Mediolan może pochwalić się siedmioma golami w kadrze.

Warto zaznaczyć, że Marcelo Brozović był kluczową częścią chorwackiego składu, kiedy kadra odnosiła wielkie sukcesy. Zawodnik Al-Nassr wraz z kadrą sięgnął po wicemistrzostwo świata w 2018 roku, a także cztery lata później po brązowy medal na mundialu w Katarze.

