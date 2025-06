Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Petar Sucić

Inter pozyskał Chorwata. Strzelił gola Polsce

Sezon dla ekipy z Mediolanu mógł być wyjątkowo udany, jednak ostatecznie Inter przegrał wszystko, co tylko dało się przegrać. Nerazzurri odpadli w półfinale Pucharu Włoch, zajęli drugie miejsce w Serie A i zostali rozbici w decydującym spotkaniu Ligi Mistrzów. Na dodatek z klubem pożegna się trener Simone Inzahgi, który już wybrał nowe miejsce pracy.

Mimo fatalnej końcówki rozrywek, Inter nie zamierza popadać w marazm i szuka wzmocnień kadry przed kolejnym sezonem, a także zbliżającymi się Klubowymi Mistrzostwami Świata. Na Giuseppe Meazza zaprezentowano nowego zawodnika – to Petar Sucić, pozyskany z Dinama Zagrzeb. Defensywny pomocnik kosztował Nerazzurrich 14 milionów euro. Kwota ta może wzrosnąć o 2,5 mln w formie bonusów.

Sucić to wychowanek NK Iskry Bugojno i Zrinjskiego Mostaru. Chociaż urodził się w Bośni i Hercegowinie i reprezentował tamtejsze młodzieżowe drużyny, to we wrześniu 2024 roku zadebiutował w reprezentacji Chorwacji, dla której zanotował już siedem spotkań. W październikowym meczu z Polską w LN strzelił gola i zaliczył asystę.