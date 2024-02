Mario Cortegana z The Athletic przekonuje, że celem Brahima Diaza jest powołanie do reprezentacji Hiszpanii. 24-latek nie występuje regularnie w obecnej kampanii, ale wielokrotnie był kluczową postacią w Realu Madryt.

IMAGO / Federico Titone Na zdjęciu: Brahim Diaz

Diaz rozgrywa znakomity sezon

24-latek nie zawsze dostaje szansę od Ancelottiego

Mimo to wierzy w powołanie do reprezentacji Hiszpanii

Brahim Diaz wierzy w powołanie do reprezentacji Hiszpanii

Brahim Diaz po raz kolejny był we wtorek wieczorem najjaśniejszą gwiazdą Realu Madryt. 24-latek zapewnił Królewskim zwycięstwo 1:0 w starciu z RB Lipsk w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pomocnik zagrał pod nieobecność Jude Bellinghama i po raz kolejny w pełni wykorzystał swoją szansę. Był to ósmy gol Brahima w sezonie we wszystkich rozgrywkach, a na swoim koncie ma także trzy asysty.

Mimo że nie gra regularnie w podstawowym składzie Realu Madryt, Brahim Diaz udowadniał swoją wartość za każdym razem, gdy otrzymywał szansę od Carlo Ancelottiego. Dzięki temu 24-latek ma nadzieję otrzymać powołanie do reprezentacji Hiszpanii na nadchodzącą marcowe mecze, informuje Mario Cortegana z The Athletic.

Brahim wystąpił raz w reprezentacji Hiszpanii, ale miało to miejsce ponad dwa lata temu. As Realu wciąż marzy o powołaniu do drużyny narodowej i ma nadzieję, że jego obecna forma wystarczy, aby przekonać Luisa de la Fuente do powołania.

