Pioli zapowiedział występ Ibry przeciwko Torino

Zlatan Ibrahimovic znajdzie się w kadrze AC Milanu na wtorkowy mecz Pucharu Włoch, w którym zespół z miasta mody zmierzy się z Torino FC. Informację w tej sprawie potwierdził szkoleniowiec Rossonerich.

Zlatan Ibrahimović był wyłączony z gry przez ponad miesiąc. W trakcie minionego weekendu Szwed pojawił się na boisku w starciu przeciwko Il Toro, co miało pomóc zawodnikowi w odzyskaniu rytmu meczowego. Doświadczony napastnik zaliczył pięć minut.

We wtorek mediolański team znów zmierzy się z turyńską drużyną, będąc faworytem rywalizacji w ramach Coppa Italia. Godne uwagi jest to, że w poprzednim sezonie Milan też mierzył się w Coppa Italia z Torino. Wówczas potrzebował 120 minut, aby wywalczyć awans do kolejnej fazy rozgrywek.

– Naszym celem jest chęć wygrywanie w każdym spotkaniu. Mamy zespół, składający się z młodych zawodników. Naszym celem jest natomiast ciągły postęp. Tym razem zmierzymy się z rywalem, który będzie miał konkretny cel – przekonywał Stefano Pioli w rozmowie z Rai Sport.

Milan w ostatnim czasie zmaga się z kłopotami kadrowymi. Ismael Bennacer i Alexis Saelemaekers mają jednak wrócić do gry w najbliższy weekend w spotkaniu przeciwko Cagliari Calcio. Szkoleniowiec Rossonerich dał jednocześnie do zrozumienia, że kilka minut na zaprezentowanie swoich umiejętności ma otrzymać we wtorkowy wieczór Ibra. – To będzie dla niego ważny występ. Najważniejsze, aby przezwyciężył problem z mięśniami. Musi mieć więcej okazji do gry. Otrzyma go jutro – zakomunikował trener Milanu.

Ibrahimović był wyłączony z gry od listopadowego spotkania z SSC Napoli wygranego 3:1. 39-latek w tym sezonie wystąpił w 11 meczach, w których strzelił 11 goli.



