Jeden gol wystarczył Juventusowi do pokonania Lazio Rzym i awansowania do ćwierćfinału pucharu Włoch. Bohaterem Starej Damy został Bremer, który uderzeniem głową skutecznie wykończył piłkę od Filipa Kosticia. Mimo sporych problemów wewnątrz klubu Juventus melduje się w kolejnej fazie pucharów.

Juventus zaraz przed przerwą wyszedł an prowadzenie dzięki bramce Bremera

Defensywa Starej Damy skutecznie rozbijała ataki rywali

Nieskuteczny tego wieczoru był Moise Kean

Piłkarze Lazio bez argumentów

Zawodnicy Juventusu najwyraźniej byli w stanie odsunąć na bok myśl o problemach, jakie toczą obecnie klub i w pełni skupieni przystąpili do rywalizacji w ćwierćfinale pucharu Włoch z Lazio Rzym. Stara Dama w pierwszej połowie osiągnęła wyraźną przewagę i regularnie gościła pod polem karnym rywali. Zaowocowało to bramką w 44. minucie. Bremer pokonał wówczas Maximiano po uderzeniu głową z bliskiej odległości. Sędzia sprawdzał jeszcze sytuację na Varze, ale ostatecznie zaliczył trafienie.

Stara Dama konsekwentna w obronie

Maurizio Sarri prawdopodobnie potrząsnął mocno swoimi podopiecznymi w przerwie, bo na drugą połowę wybiegli zdecydowanie bardziej zmotywowani. Orły prezentowały się lepiej w kreacji i coraz częściej udawało im się zawiązać udane akcje ofensywne. Mimo to groźniejszą sytuację stworzyli sobie w tym czasie gospodarze. Piłkę w polu karnym otrzymał Moise Kean. Włoch uderzył w poszukiwaniu dłuższego słupka, ale jego próbę udaremnił Luis Maximiano.

Włoch miał szansę na rehabilitację, ale nie udało mu się również skutecznie wykończyć akcji z 88. minuty. Znów w roli dogrywającego odnalazł się Filip Kostic, który posłał podanie do napastnika. Ten nie sfinalizował jej w sposób pozwalający na strzelenie bramki na 2:0. Mimo to gospodarze mogli cieszyć się z awansu do półfinału pucharu Włoch.