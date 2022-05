fot. PressFocus Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus ma szanse triumfem w Pucharze Włoch uratować sezon 2021/2022. Przed starciem Biancoenrich z Interem Mediolan kilka słów wyraził opiekun Juve. Między innymi dał do zrozumienia, że dużą stratą dla zespołu było odejście z klubu Cristiano Ronaldo.

Juventus w środę wieczorem może po raz 15. w historii wygrać krajowy puchar

Starcie z Interem Mediolan odbędzie się na Stadio Olimpico w Rzymie

Przed spotkanie z zespołem Simone Inzaghiego kilka zdań wyraził trener Starej Damy

Szlagier z udziałem Juventusu i Interu

Juventus w trakcie trwającej kampanii zapewnił sobie już możliwość gry w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. W porównaniu do poprzedniego sezonu Stara Dama nie musiała walczyć o udział w Lidze Mistrzów do ostatniej kolejki. Jednocześnie turyńczycy z większym spokojem mogą podejść do finału Coppa Italia.

– To będzie dobry mecz. Inter to silna drużyna, więc musimy zagrać cierpliwie. Szybki go może dużo zmienić. Musimy dobrze zagrać i spróbować zabrać trofeum do domu. Są pewne wątpliwości co do składu, jutro podejmę decyzje. Zagrają Giorgio Chiellini i Mattia Perin. Co do reszty wystąpi także Paulo Dybala – ujawnił Massimiliano Allegri cytowany przez Football Italia.

Opiekun Juventusu pozwolił sobie także na ocenę sezonu w wykonaniu swoich podopiecznych. – Jeśli chodzi o wyniki, to bez wątpienia mieliśmy kiepski start. Osiągnęliśmy jednak ważny cel. Granie w Lidze Mistrzów każdego sezonu jest bardzo ważne. Postaramy się naprawić sytuację w kolejnej kampanii – przekonywał Allegri.

– Odejście Cristiano Ronaldo zaledwie trzy dni przed zamknięciem letniego okna transferowego skomplikowało nasze plany. Następnie z powodu kontuzji straciliśmy Federico Chiesę. Przeżyliśmy wiele trudnych momentów. Teraz gdy poznałem już zespół, będziemy mieć większe szanse w walce o Scudetto w przyszłym sezonie. Miło byłoby natomiast zakończyć tę kampanię triumfem w Pucharze Włoch – zakończył trener Juventusu.

Juve w finale Coppa Italia zagra po raz 21. w historii. Jak na razie zaliczył 14 triumfów. Stara Dama pod tym względem jest zdecydowanie najlepszą ekipą we Włoszech.

