Inter Mediolan w środę wieczorem w finale Pucharu Włoch zmierzy się z Juventusem. O środowym szlagierze na konferencji prasowej mówił trener Nerazzurrich.

Inter Mediolan ma nadzieję, że wygra Coppa Italia po raz pierwszy od 2011 roku

Nerazzurri w finale Pucharu Włoch powalczą z obrońcą trofeum

Przed starciem z Juve głos zabrał opiekun mediolańczyków

Juventus – Inter, czyli Derby d’Italia na Stadio Olimpico

Inter Mediolan ma nadzieję, że uda mu się wygrać po raz ósmy w historii o Coppa Italia. Juventus jak dotąd tego typu rozgrywki wygrywał czternaście razy.

– 8 lipca nie mogłem myśleć, że będę w takiej sytuacji. Mieliśmy wspaniały sezon – mówił trener Simone Inzaghi cytowany przez La Gazzetta dello Sport.

– W finale o wszystkim decydują detale. Musimy być lepsi od rywali i zagrać na 120 procent swoich możliwości. Po meczu będziemy myśleć znów o walce o Scudetto – kontynuował trener Interu.

– To, co w tej chwili wiemy o Juve, to to, że są bardzo silną drużyną. W tym sezonie radziliśmy już sobie jednak z nią – powiedział Włoch.

Starcie Interu z Juventusem odbędzie się na Stadio Olimpico w Rzymie. Mecz zacznie się o 21:00. Mediolańczycy zagrają w finale Pucharu Włoch po raz pierwszy od 2011 roku. W półfinale Coppa Italia ekipa Inzaghiego wyeliminowała Milan.

