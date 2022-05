PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Morata i Denzel Dumfries

Juventus – Inter: typy i kursy na finał Pucharu Włoch. W środowy wieczór na Stadio Olimpico w Rzymie rozstrzygnie się rywalizacja o triumf w Coppa Italia 2021/22. Mecz nie ma zdecydowanego faworyta.

Stadio Olimpico, Rome Coppa Italia Juventus FC Inter Mediolan 3.35 3.40 2.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 10 maja 2022 22:19 .

Juventus – Inter, typy i przewidywania

Obie drużyny przyzwyczaiły już nas do tego, że ich pojedynki są bardzo zacięte. Nie ma wątpliwości, że w środowy wieczór będzie podobnie. Obie jedenastki wybiegną na murawę z jednym celem, jakim jest zdobycie trofeum. Zarówno Juventus, jak i Inter dysponuje bardzo dużym potencjałem w ofensywie i będą chciały pokazać go w finale. My w tym meczu spodziewamy się bramek i to z obu stron. Nasz typ: BTTS

BTTS (obie strzelą – TAK)

Kurs 20.00 na zwycięstwo Juventusu w ETOTO

Bukmacher ETOTO przygotował na środowy finał pomiędzy Juventusem i Interem bardzo atrakcyjną promocją. Pozwala ona zagrać na wygraną Starej Damy po kursie 20.00. Stawiając zaledwie 10 zł, można wygrać nawet 200 zł. Poniżej przedstawiamy warunki tej oferty.

Zarejestruj konto w ETOTO podając kod promocyjny GOAL Wpłać pierwszego depozyt o wartości minimum 50 zł Pierwszy pojedynczy zakład zagraj na wygraną Juventusu w mecz z Interem po kursie 20.00 na stronie promocji (oferta MEGA KURS) Maksymalna stawka takiego zakładu to 10 zł. Jeżeli Juventus wygra spotkanie, otrzymasz 200 złotych na swoje konto główne.

Szczegóły oferty dostępne są na stronie ETOTO.

Juventus – Inter, ostatnie wyniki

Obecny sezon jest oczywiście zdecydowanie bardziej udany dla Interu Mediolan, który na dwie kolejki przed jego zakończeniem liczy się w walce o mistrzostwo Włoch. Obecnie Nerazzurri tracą dwa punkty do swojego lokalnego rywala – Milanu. Czwarty w tabeli Juventus zagwarantował sobie już występy w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, a w samej końcówce ma jeszcze szansę na przeskoczenie w tabeli Napoli. Teraz obie drużyny są jednak w pełni skupione na środowym finale Pucharu Włoch.

W zdecydowanie lepszych nastrojach do finałowego meczu przystąpią podopieczni Simone Inzaghiego, którzy w ostatni weekend, nie bez problemów, ale pokonali 4:2 u siebie Empoli. Dla Interu była to druga ligowa wygrana z rzędu, po tym jak pięć dni wcześniej uporali się na wyjeździe z Udinese Calcio (2:1).

Tymczasem Stara Dama sprawiła w ostatniej kolejce ogromny zawód swoim kibicom, niespodziewanie przegrywając 1:2 na wyjeździe z Genoą. Porażka ta znacząco skomplikowała sytuację drużyny Massimiliano Allegriego w walce o trzecie miejsce w ligowej tabeli na koniec obecnego sezonu.

Półfinałowe mecze Pucharu Włoch obie drużyny rozegrały w marcu i kwietniu. Inter w dwumeczu okazał się lepszy od Milanu, natomiast Juventus uporał się z Fiorentiną.

Juventus – Inter, historia

Dla obu drużyn będzie to już trzecia konfrontacja w obecnym sezonie. Pierwsze ligowe spotkanie, które odbyło się 24 października ubiegłego roku na San Siro zakończyło się szczęśliwym dla Juventusu remisem 1:1 (Dzeko – Dybala).

W styczniu obie drużyny rywalizowały ze sobą już o jedno trofeum – Superpuchar Włoch. Lepszy okazał się Inter, który po dogrywce wygrał 2:1 (Martinez, Sanchez – McKennie). Nerazzurri drużynę Juventusu odprawili z kwitkiem także w kwietniowym meczu na Allianz Arena. Goście zdobyli trzy punkty po trafieniu Hakana Calhanoglu.

Juventus – Inter, kursy bukmacherskie

Finałowy pojedynek nie ma zdecydowanego faworyta, choć bukmacherzy większe szanse na wygraną dają Interowi.

Juventus – Inter, przewidywane składy

Juventus do środowego finału przystąpi bez kontuzjowanych Federico Chiesy i Westona McKenniego. Na murawie nie zobaczymy także pauzującego za kartki Mattii De Sciglio. Gotowy do gry jest Manuel Locatelli, ale mało prawdopodobnie jest, aby pojawił się na murawie od pierwszej minuty.

Miejsca w bramce Juventusu prawdopodobnie ustąpi Wojciech Szczęsny, a szansę gry otrzyma jego dubler Mattia Perin.

Większych problemów kadrowych nie ma natomiast trener Interu Simone Inzaghi, który ma do swojej dyspozycji praktycznie wszystkich zawodników. Do treningów z drużyną wrócił niedawno między innymi Alessandro Bastoni, który z powodu łydki pauzował przez kilka tygodni.

Inter: Handanović – Skriniar, De Vrij, Dimarco – Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisić – Correa, Martinez

Juventus: Perin – Danilo, De Ligt, Chiellini, Sandro – Zakaria, Rabiot – Cuadrado, Dybala, Morata – Vlahovic

Juventus – Inter, transmisja meczu

Środowe finałowe spotkanie Pucharu Włoch będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja z meczu, który rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie dostępna na kanale Polsat Sport.

Najwyższy freebet na rynku – 50 zł z kodem GOAL Poleca Mateusz Borek Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

