Dawid Kownacki pięknym strzałem głową otworzył wynik w meczu 1/8 finału Pucharu Niemiec, w którym Fortuna Dusseldorf grała na wyjeździe z FC Nurnberg.

Fortuna Dusseldorf i FC Nurnberg to dwie ekipy na co dzień występujące na poziomie 2. Bundesligi. Ekipa z Norymbergii znajduje się na szesnastym miejscu w tabeli, z kolei zespół Dawida Kownackiego ma dziesięć punktów więcej i jest szósty po 19. kolejkach. Mimo to trudno było wskazać faworyta tego pucharowego spotkania.

Pierwsza połowa była dość wyrównana na poziomie posiadania piłki, ale to gospodarze stwarzali więcej zagrożenia pod bramką rywala. Ilość nie zawsze jednak idzie w parze z jakością, którą przed przerwą popisali się zawodnicy Fortuny Dusseldorf.

W 33. minucie wynik meczu otworzył Dawid Kownacki. Polski napastnik wykorzystał dokładne dośrodkowanie Iyoha i pięknym uderzeniem głową pokonał bramkarza gospodarzy.

🇵🇱 DAWID K⚽️⚽️⚽️WNACKI!



Polak strzelił pięknego gola głową! 😍 Musicie to zobaczyć! 👇



🇵🇱 DAWID K⚽️⚽️⚽️WNACKI!

Polak strzelił pięknego gola głową! 😍 Musicie to zobaczyć! 👇

Dawid Kownacki w obecnym sezonie wystąpił w dwudziestu spotkaniach w barwach Fortuny. Na swoim koncie ma już dziewięć goli i siedem asyst.

