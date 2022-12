Pressfocus Na zdjęciu: Caglar Soyuncu

Caglar Soyuncu w przyszłym sezonie nie będzie już reprezentował Leicester. Turek porozumiał się z czołowym klubem La Ligi.

Leicester prawdopodobnie straci za darmo swojego obrońcę

Piłkarz podjął już decyzję o zmianie pracodawcy

Kierunek transferu defensora to La Liga

La Liga zamiast Premier League

W sierpniu 2018 roku Caglar Soyuncu zamienił Freiburg na Leicester. Dla każdej ze stron była to korzystna transakcja. Niemiecki klub zainkasował ponad 20 milionów euro, Turek trafił do silniejszej ligi, a przedstawiciel Premier League zyskał młodego, ale już doświadczonego środkowego defensora.

Soyuncu w pewnym momencie gry dla Leicester, stanowił pewny punkt swojego zespołu. Po tych czasach nie ma już śladu, ponieważ Turek to głęboki rezerwowy w drużynie Brendana Rodgersa. 26-latek rzekomo nie ma najlepszych relacji ze swoim szkoleniowcem. Ten dał Soyuncu zagrać w tylko dwóch meczach. Dla piłkarza to nietypowa sytuacja. W koszulce Leicester zagrał on bowiem 125 razy.

Turecki stoper do końca sezonu 2022/2023, prawdopodobnie będzie musiał pogodzić się z aktualnym stanem rzeczy. Soyuncu dogadał się już bowiem z nowym pracodawcą, więc Leicester nie będzie miało powodu do stawiania na 26-latka. Zawarł on słowne porozumienie z Atletico Madryt. Jego gra dla giganta La Ligi ma stać się formalnością od stycznia, gdy będzie mógł on podpisać wstępną umowę z Los Colchoneros. Ci teoretycznie mogliby spróbować sprowadzić Soyuncu jeszcze zimą. Nie ma to jednak większego sensu, ponieważ jego kontrakt wygasa latem i Atletico nie będzie musiał nic płacić Leicester, co zimą byłoby koniecznością.

