PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United rozbił na wyjeździe Nottingham Forest (3:0) w pierwszym półfinale Pucharu Ligi. Po zakończeniu spotkania Erik ten Hag był zadowolony ze swoich podopiecznych, ale wyróżnił Marcusa Rashforda.

Manchester United jest już o krok od finału Pucharu Ligi. W pierwszym półfinale pokonał Nottingham Forest aż 3:0

Marcus Rashford strzeliłw tym meczu swojego dziesiątego gola po zakończeniu mundialu

Erik ten Hag uważa, że Anglik jest nie do powstrzymania

“Marcus robi szalone, nieprzewidywalne rzeczy”

Manchester United rozbił Nottingham Forest (3:0) w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Ligi. Zawodnikiem spotkania wybrano Lisandro Martineza, ale to Marcus Rashford ponownie zrobił największe wrażenie na kibicach. Już w szóstej minucie otworzył wynik po fantastycznym solowym rajdzie.

– Wielu graczy zagrało naprawdę dobrze, ale jestem szczęśliwy z powodu Marcusa. Pod względem występów i rozwoju, rośnie od początku sezonu. Musimy kontynuować ten proces i to on jest za niego głównie odpowiedzialny. Z jego nastrojem i podejściem jest nie do powstrzymania. Zespół musi pomagać mu znaleźć się w odpowiedniej pozycji. Posiadając piłkę, mamy plan. Mamy też jednak kilku graczy, jak Rashford, który robi szalone, nieprzewidywalne rzeczy – nie mógł nachwalić się podopiecznego Erik ten Hag.

– Z punktu widzenia wyniku, odbiliśmy się po porażce z Arsenalem. Gra przez 90 minut była dobra. Drugi gol zdobyty przed przerwą był ważny, bo uspokoił zespół. Przez to druga połowa była spokojniejsza – wyznał Holender. W 23. minucie bramkę na 1:1 zdobył Sam Surridge, ale arbiter dopatrzył się niewielkiego spalonego. – Jeden moment mógł zmienić grę. W pierwszych 20 minutach graliśmy dobrze, strzeliliśmy gola i wykreowaliśmy kilka kolejnych okazji. Ale pozwoliliśmy im wrócić do meczu – to nie może się więcej zdarzyć. To był moment do nauki – dodał trener Czerwonych Diabłów.

Rewanżowy mecz Manchesteru United z Nottingham Forest odbędzie się w przyszłą środę. Wcześniej, jednak, zespół Erika ten Haga czeka starcie z Reading w Pucharze Anglii.

Czytaj więcej: Benfica zapłaci gwieździe za odrzucenie oferty.

Manchester United Reading 1.16 8.50 16.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 stycznia 2023 08:42 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin