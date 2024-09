MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Barrow AFC

1000 funtów za przegraną, 250 funtów za zwycięstwo z Chelsea

Chelsea we wrześniu rozpocznie zmagania na trzecim froncie. Oprócz gry w Premier League oraz Lidze Konferencji podopieczni Enzo Mareski przystąpią do rywalizacji w Pucharze Ligi Angielskiej znanym jako Carabao Cup. Pierwszym rywalem The Blues w 1/16 finału będzie drużyna z 4. poziomu rozgrywkowego w Anglii – Barrow AFC. The BlueBirds w poprzedniej rundzie wygrali z Derby County (1:0).

Zaskakujące informacje ws. meczu Chelsea – Barrow przekazał portal The Telegraph. Matt Hughes dotarł do informacji, które wywołały ogromne poruszenie w brytyjskich mediach. Dziennikarz poznał system premiowy w klubie Barrow AFC, który wydaje się mocno kontrowersyjny. Jego zdaniem piłkarze czwartoligowego klubu mogą liczyć na większą premię w przypadku porażki niż zwycięstwa.

W przypadku triumfu z Chelsea oraz awansu do następnej rundy każdy zawodnik Barrow otrzyma po 250 funtów. Z kolei jeśli Chelsea zdoła wygrać mecz i wywalczyć awans do 1/8 finału na zawodników drużyny z League Two czeka premia w wysokości 1000 funtów.

Hughes przekazał, że EFL odmówiła komentarza w tej sprawie. Z kolei Barrow AFC odmówił wyjaśnień. The Telegraph zaznacza, że nie jest to pierwsza sytuacja, gdy klub oferuje większą premię za przegraną niż za zwycięstwo. Warto dodać, że wspomniana sytuacja nie narusza przepisów English Football League.