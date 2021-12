fot. PressFocus Na zdjęciu: Jorginho

Wyniki meczów 1/4 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Trzy spotkania zostały zaplanowane na środowy wieczór w ramach Carabao Cup. Emocji nie brakowało w żadnym z nich. Szczególnie w starciu Liverpool – Leicester, w którym The Reds wywalczyli awans do półfinału po konkursie rzutów karnych.

Puchar Ligi Angielskiej: faworyci wykonali zadanie

Chelsea i Tottenham to dwie ekipy, które wywalczyły awans do grona czterech najlepszych ekip w Carabao Cup w podstawowym czasie gry. The Blues pokonali Brentford 2:0, przechylając szalę zwycięstwa na swoją stronę w ostatnich fragmentach rywalizacji dzięki samobójczemu trafieniu Pontusa Janssona i trafieniu Jorginho.

Tottenham Hotspur losy awansu do półfinału Pucharu Ligi Angielskiej rozstrzygnął w pierwszej połowie meczu z West Ham United. Bramki dla Kogutów zdobyli Steven Bergwijn i Lucas Moura. Ekipę Łukasza Fabiańskiego stać było tylko na gola Jarroda Bowena. Polski bramkarz tym razem nie występie w szeregach Młotów.

Awans do kolejnej fazy rozgrywek po zwycięstwie w niezwykłych okolicznościach wywalczył też Liverpool, pokonując Leicester City. The Reds najpierw rzutem na taśmę doprowadzili do konkursu jedenastek. Tymczasem w serii rzutów karnych wygrali 5:4.

Wyniki meczów 1/4 finału Pucharu Ligi Angielskiej

Brentford – Chelsea 0:2 (0:0)

0:1 Jansson 80′ (sam.)

0:0 Jorginho 85′ (k.)

Tottenham Hotspur – West Ham United 2:1 (2:1)

1:0 Bergwijn 29′

1:1 Bowen 32′

2:1 Lucas Moura 34′

Liverpool FC – Leicester City 3:3 (0:0) 5:4 k.

0:1 Vardy 9′

0:2 Vardy 13′

1:2 Oxlade-Chamberlain 19′

1:3 Maddison 33′

2:3 Diogo Jota 68′

3:3 Minamino 90+5′

