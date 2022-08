PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Klich

W środę Leeds United pokonało w drugiej rundzie Pucharu Ligi Angielskiej Barnsley 3:1 i awansowało do kolejnej fazy rozgrywek. Do zwycięstwa w znacznym stopniu przyczynił się Mateusz Klich, który dzięki dwóm trafieniom poprowadził zespół do triumfu. Po meczu Reprezentant Polski był chwalony za swój występ.

Przed sezonem sporo mówiło się, że Mateusz Klich może opuścić Leeds United i poszukać przygód w innym klubie. Ostatecznie Polak został Elland Road i spisuje się rewelacyjnie w pierwszych meczach nowej kampanii. Choć wszystkie trzy mecze w Premier League rozpoczynał na ławce rezerwowych, dawał dobre zmiany i zbierał pozytywne recenzje.

W meczu Barnsley Mateusz Klich spędził na boisku pełne 90 minut i był czołową postacią swojej drużyny. Udowodnił to także zdobywając dwie bramki. Po meczu Klicha mocno chwalił asystent trenera, Rene Maric. – Jakiś czas temu odbyliśmy kilka rozmów i teraz jest już wszystko w porządku. Jest jednym z tych gości, który daje zespołowi osobowość zarówno na treningu, jak i w czasie meczu. Ma nasze pełne zaufanie.

– Zagrał w meczu z Wolverhampton i Southampton. Jest bardzo dobrym zawodnikiem, co również udowodnił w spotkaniu z Barnsley. Uważam, ze spisał się wyjątkowo dobrze. Doskonale wspomagał defensywę i jednocześnie kreował sytuację. Myślę, że pokazał wszystkie swoje najlepsze strony – dodał.

Leeds United w kolejnej rundzie Pucharu Ligi Angielskiej zmierzy się z Wolverhampton.

