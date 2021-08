Carabao Cup: Moder z debiutanckim golem, udany mecz Łopaty

We wtorek odbyły się pierwsze mecze w ramach 1/32 finału Pucharu Ligi Angielskiej. Z punktu widzenia polskiego kibica najważniejsze jest to, że bramkę zdobył we wtorkowy wieczór Jakub Moder. Jego Brighton wygrało 2:0 z Cardiff City. Reprezentant Polski zaliczył jednocześnie swoje pierwsze trafienie na Wyspach Brytyjskich.

We wtorek odbyły się spotkania w ramach 1/32 Pucharu Ligi Angielskiej

Pięciu polskich zawodników miało okazję do gry

Najbardziej błysnął Jakub moder, ale z dobrej strony pokazał się również Kacper Łopata

Moder z premierowym golem w Brighton

We wtorek odbyły się łącznie 22 spotkania. Niemniej poza tym z udziałem Brighton polscy piłkarzy nie byli postaciami pierwszoplanowymi. Oldham, którego barwy reprezentuje Kacper Danielewicz, wygrało po serii rzutów karnych 5:4 z Accrington. 17-latek całe zawody spędził na ławce rezerwowych.

Norwich City rozbiło z kolei Bournemouth aż 6:0. Niestety nie miał w tym zwycięstwie żadnego udziału Przemysław Płacheta, który był poza kadrą meczowe na to starcie z powodu choroby.

Brighton wywalczyło cenne zwycięstwo na Cardiff City Stadium. Piłkarze Mew wygrali 2:0. Wynik rywalizacji otworzył Jakub Moder, wpisując się na listę strzelców w dziewiątej minucie po podaniu Enocka Mwepu. Bramkę na 2:0 zdobył natomiast Andi Zeqiri. Warto zaznaczyć, że były piłkarz Lecha Poznań zaliczył całe zawody, podobnie jak Michał Karbownik.

Mateusz Klich w barwach Leeds United nie zagrał w wyjściowym składzie. Marcelo Bielsa, siągnął jednak po Polaka w 61. minucie, zmieniając Adama Forshawa. Po wejściu Polaka na plac gry zawodnicy Pawi zdobyli trzy bramki i dzięki temu wywalczyli awans do kolejnej fazy rozgrywek. Gole dla ekipy z Elland Road strzelili Kalvin Philips i Jack Harrison (dwie).

Millwall City spokojnie pokonał w roli gospodarza Cambridge Utd 3:1. Aczkolwiek całe zawody w roli rezerwowego spędził na ławce Bartosz Białkowski. Z kolei w polskim meczu w Pucharze Ligi Angielskiej z udziałem Sheffield United i Derby County górą byli gospodarze. Zespół Kacpra Łopaty wygrał 2:1. 19-letni obrońca rozegrał całe spotkanie. Tymczasem w szeregach gości do 63 minuty grał Kamil Jóźwiak. Poza kadrą meczową z powodu kontuzji był natomiast Krystian Bielik.

