Reprezentacja Polski już we wrześniu rozegra kolejne spotkania w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Tymczasem znane są już nazwiska piłkarzy powołanych na zbliżające się mecze przeciwko: San Marino, Albanii oraz Anglii.

Reprezentacja Polski z wielkim talentem

Reprezentacja Polski jak na razie w trakcie walki o przepustkę na mundial w Katarze nie ma dobrego bilansu. Biało-czerwoni w tabeli grupy I plasują się na czwartej pozycji, mając na swoim koncie jedno zwycięstwo, remis i porażkę. O poprawę swojego dorobku podopieczni Paulo Sousy mają zadbać we wrześniowych starciach.

Wśród powołanych w polskiej ekipie nie brakuje nowych twarzy. Przede wszystkim powołanie otrzymał Nicola Zalewski z AS Romy. W kadrze znalazł się również Radosłąw Majecki, zastępując Łukasza Fabiańskiego. Ponadto z nieoczywistych postaci warto wspomnieć o Adamie Buksie, broniącym na co dzień barw New England Revolution. W kadrze zabrakło z kolei Arkadiusza Milika, którego wykluczyły kwestie zdrowotne.

Dwa z wrześniowych meczów reprezentacja Polski rozegra na PGE Narodowym w Warszawie przeciwko Albanii i Anglii (2 września i 8 września). Z kolei jedno starcie zaliczy na Stadio Olimpico di Serravalle z San Marino.

Kadra reprezentacji Polski na zgrupowanie przed meczami el. do MŚ:

Bramkarze: Drągowski, Szczęsny, Skorupski;

Obrońcy: Bednarek, Bereszyński, Dawidowicz, Glik, Helik, Kędziora, Puchacz, Rybus;

Pomocnicy: Frankowski, Jóźwiak, Klich, Kozłowski, Krychowiak, Linetty, Moder, Szymański, Zalewski, Zieliński;

Napastnicy: Adam Buksa, Kownacki, Lewandowski, Piątek, Świderski.

