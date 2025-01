Athletic Bilbao - FC Barcelona to pierwszy mecz półfinałowy turnieju o Superpuchar Hiszpanii. Prezentujemy przewidywane składy na starcie, które zacznie się o godzinie 20:00.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Athletic Bilbao – FC Barcelona. Walka o Superpuchar Hiszpanii

FC Barcelona w środowy wieczór zmierzy się z Athletic Bilbao w starciu, którego stawką będzie awans do finału turnieju o Superpuchar Hiszpanii. Baskowie przystąpią do potyczki jako zwycięzca Pucharu Króla. Katalończycy natomiast są mistrzami La Liga, którzy mają nadzieję na to, że sięgną po prestiżowe trofeum.

Oba zespoły podejdą do rywalizacji po zwycięstwach. Atletic Bilbao ostatnio pokonało UD Logrones w krajowym pucharze. Barca natomiast poradziła sobie z Barbastro, wracając na zwycięski szlak po dwóch z rzędu porażkach.

“Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Obie ekipy podejdą do rywalizacji osłabione. W szeregach zespołu z Bilbao nie będą mogli wystąpić: Yersay Alvarez, Oihan Sancet i Inigo Ruiz. Z kolei w drużynie Hansiego Flicka przede wszystkim nie będzie mógł zagrać Marc-Andre ter Stegen. Jednocześnie w szeregach Barcelony możliwych jest kilka zmian w składzie względem potyczki sprzed kilku dni. Okazję do gry od pierwszej minuty mają otrzymać: Inaki Pena, Pau Cubarsi, Alejandro Balde czy Gavi oraz Raphinha.

Przewidywane składy na mecz Athletic Bilbao – FC Barcelona

Athletic Bilbao: Simon – De Marcos, Vivian, Paredes, Berchiche, Jauregizar, Prados, I. Williams, Berenguer, N. Williams, Guruzeta

FC Barcelona: Pena – Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde, Casado, Pedri, Raphinha, Gavi, Fermin, Lewandowski.

