PressFocus Na zdjęciu: Iker Muniain

W czwartek odbyły się dwa pozostałe mecze ćwierćfinałowe Pucharu Króla. Athletic Bilbao pokonał w wyjazdowym spotkaniu Valencie 3:1, natomiast wielki hit z udziałem Realu Madryt i Atletico zakończył się awansem Królewskich.

Athletic Bilbao awansował do półfinału Pucharu Króla

Ogromne emocje w derbach Madrytu

Benzema bohaterem Realu

Emocje w derbach Madrytu, Valencia żegna się się z Copa del Rey

W pierwszym czwartkowym meczu Pucharu Króla, który rozpoczął się o godzinie 20:00 Valencia podejmowała Athletic Bilbao. Najciekawiej w tym spotkaniu było w trzecim kwadransie pierwszej połowy. Najpierw na prowadzenie wyszli goście po bramce Muniaina, ale tuż przed przerwą niefortunnie interweniował de Marcos, który wpakował piłkę do własnej bramki doprowadzając do remisu. Gdy wydawało się, że do przerwy wynik nie ulegnie zmianie w 45. minucie Williams ponownie wyprowadził gości na prowadzenie.

Po zmianie stron Valencia, która musiała gonić rywala próbowała przejąć kontrolę na boisku. Strania gospodarzy jednak na nic się zdały, bo to Athletic w 74. minucie za sprawą Vesgi podwyższył na 3:1. Jak się później okazało był to ostatni gol w tym spotkaniu i Athletic mógł cieszyć się z awansu do półfinału.

W drugim pojedynku byliśmy świadkami derbów Madrytu. Real Madryt po niepowodzeniu w turnieju o Superpuchar Hiszpanii liczył na udaną przygodę w Pucharze Hiszpanii. Pierwsza połowa była niezwykle widowiskowa. Obie ekipy dążyły do zdobycia bramki, ale ta sztuka udała się tylko Atletico i na przerwę rojiblancos schodzili z jednobramkowym prowadzeniem po golu Moraty.

W drugiej części jeszcze bardziej zdecydowanie zaatakowali Królewscy, którzy dążyli do wyrównania. Atletico cofnęło się do obrony i pilnowało korzystnego wyniku próbując od czasu do czasu przedostać się na połowę rywala. Królewscy dopięli swego dopiero w 79. minucie, a znakomitą akcję gospodarzy wykorzystał Rodrygo. Mimo sporych chęci obu drużyn do zdobycia kolejnych goli 90 minut gry zakończyło się remisem

W dogrywce bohaterem Realu został Karim Benzema, który wyprowadził Królewskich na prowadzenie. W końcówce wynik spotkania ustalił Vinicius podwyższając na 3:1. Atletico mecz kończyło w “dziesiątkę” po czerwonej kartce dla Savicia.

W środę awans do półfinału Pucharu Króla wywalczyła FC Barcelona oraz Osasuna.

Wyniki ćwierćfinałów Pucharu Króla:

Valencia – Athletic Bilbao 1:3 (1:2)

43′ de Marcos (sam.) – 35′ Muniain, 45′ Williams, 74′ Vesga

Real Madryt – Atletico Madryt 3:1 (0:1, 1:1)

79′ Rodrygo, 104′ Benzema, 120′ Vinicius – 19′ Morata