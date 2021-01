Puchar Hiszpanii: znamy pierwszych ćwierćfinalistów

We wtorkowy wieczór poznaliśmy pierwsze rozstrzygnięcia w 1/8 finału Pucharu Króla. Roli faworyta sprostali piłkarze Levante i Villarrealu, którzy pokonali odpowiednio Real Valladolid (4:2) oraz Gironę (1:0). Niespodziewanie z marzeniami o końcowym triumfie pożegnał się Real Sociedad, który prowadził na wyjeździe z Betisem, ale ostatecznie po dogrywce musiał uznać wyższość rywala (1:3)

Real Valladolid – UD Levante (2:4)

Wtorek z rozgrywkami Pucharu Króla rozpoczął się na Estadio Jose Zorrilla, gdzie o awans rywalizowały dwa kluby z La Liga – Real Valladolid i Levante. Teoretycznie większe szanse na zwycięstwo mieli goście, ale w tego typu meczach wszystko mogło się zdarzyć.

W pierwszej połowie zobaczyliśmy trzy gole, a autorem pierwszego z nich był Real Valladolid. W 13. minucie Kike podał to Toniego, który nie pomylił się z bliskiej odległości. Levante zaatakowało odważniej i dziesięć minut później doprowadziło do remisu za sprawą gola Enisa Bardhiego. Tuż przed gwizdkiem sędziego kończącym tę część meczu, złe zachowanie brony Realu wykorzystał Mickael Malsa, który pokonał bramkarza w sytuacji sam na sam.

Po przerwie jako pierwsze do siatki, niespełna przed upływem godziny trafiło Levante. Będąc bardziej precyzyjnym, zrobił to Coke, który znalazł się we właściwym miejscu i o odpowiedniej porze. Gospodarze walczyli dzielnie i sześć minut później na tablicy wskazującej wynik było już tylko 2:3. Fabian Orellana podał do Shona Weissmana, a ten z bliskiej odległości przymierzył precyzyjnie w prawy róg bramki. Na dziesięć minut przed końcem spotkania, marzenia gospodarzy golem z rzutu karnego zniweczył Jose Morales.

Real Betis – Real Sociedad (3:1)

Girona FC – Villarreal CF (0:1)

