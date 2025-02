Atletico dogoniło Barcelonę! Szalone widowisko, bramka Lewandowskiego [WIDEO]

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Atletico. Wspaniałe widowisko na Stadionie Olimpijskim

We wtorkowy wieczór FC Barcelona podejmowała na własnym stadionie Atletico Madryt w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Króla. Emocje w tym spotkaniu rozpoczęły się już w 1. minucie, gdy na listę strzelców wpisał się Julian Alvarez. Argentyński napastnik zaskoczył Wojciecha Szczęsnego i zapewnił prowadzenie gościom ze stolicy Hiszpanii. Minęło parę minut, a na tablicy wyników mieliśmy już rezultat 2:0 dla ekipy Diego Simeone. Tym razem do siatki trafił Antoine Griezmann, który dostał znakomite podanie.

Gospodarze nie mieli jednak zamiaru się poddawać, starając się powrócić do tego pojedynku, co się ostatecznie udało. W 19. minucie drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka zdołał zdobyć bramkę kontaktową, której autorem był Pedri. Dwie minuty później rozpędzonemu zespołowi z Katalonii udało się doprowadzić do wyrównania za sprawą gola Pau Cubarsiego. FC Barcelona wykorzystała minuty sprzyjające i pod koniec pierwszej połowy odwróciła losy rywalizacji. Trafienie na 3:2 to zasługa Inigo Martineza.

W drugiej części gry działo się równie dużo i byliśmy świadkami kolejnego zwrotu akcji. Robert Lewandowski rozpoczął dzisiejszy mecz na ławce rezerwowych, a wszedł na boisko dopiero w 68. minucie. Kapitanowi reprezentacji Polski wystarczyło sześć minut, żeby wpisać się na listę strzelców. Nasz rodak otrzymał świetne podanie od Lamine Yamala i trafił do siatki z najbliższej odległości. W 84. minucie przyjezdni zmniejszyli straty, kiedy Marcos Llorente mocnym uderzeniem pokonał Wojciecha Szczęsnego. Natomiast w doliczonym czasie gry Alexander Sorloth ustalił wynik tego szalonego spotkania na 4:4.

Wszedł z ławki i robi to, co potrafi najlepiej! Robert Lewandowski 💪



Kapitalnie zrobił to Lamine Yamal 😍



🔴📲 Oglądaj #FCBATM ▶️ https://t.co/vp1o7Q8G1b pic.twitter.com/7L9Dgs6VZS — TVP SPORT (@sport_tvppl) February 25, 2025

FC Barcelona – Atletico Madryt 4:4 (3:2)

0:1 Julian Alvarez 1′

0:2 Antoine Griezmann 6′

1:2 Pedri 19′

2:2 Pau Cubarsi 21′

3:2 Inigo Martinez 41′

4:2 Robert Lewandowski 74′

4:3 Marcos Llorente 84′

4:4 Alexander Sorloth 90+3′