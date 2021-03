Solskjaer broni swoich decyzji. “To suma wielu czynników”

Manchester United stracił w niedzielę szansę na zdobycie Pucharu Anglii. Czerwone Diabły w ćwierćfinałowym meczu musieli uznać wyższość Leicester City. W składzie zespołu z Old Trafford zabrakło Bruno Fernandesa. Ole Gunnar Solskjaer po zakończeniu spotkania bronił swojej decyzji.

Manchester United za burtą Pucharu Anglii

Niedzielne spotkanie na King Power Stadium zakończyło się wygraną Leicester City 3:1. Bramki dla drużyny Brendana Rodgersa zdobywali Kelechi Iheanacho (dwie) i Youri Tielemans. Manchester United odpowiedział jedynie trafieniem Masona Greenwooda.

Dużym zaskoczeniem był brak Bruno Fernandesa w wyjściowym składzie Manchesteru United. Portugalczyk, który w obecnym sezonie zdobył 23 bramki i zanotował 13 asyst w 45 występach, na boisku pojawił się dopiero w 64. minucie.

– On również jest człowiekiem i do tej pory grał mecz co trzy lub cztery dni. Wiem, że Bruno chcę grać, ale czasami podejmujesz decyzje z korzyścią zarówno dla drużyny, jak i dla niego. Jesteśmy oczywiście rozczarowani odpadnięciem, ale prawdopodobnie jest to suma wszystkich czynników i wszystkich meczów, które ostatnio rozegraliśmy, a także wszystkich kontuzji – powiedział Solskjaer, cytowany przez ESPN.

– Nie chcę się usprawiedliwiać, ale staram się znaleźć wytłumaczenie, a wytłumaczenie jest takie, że wróciło do nas kilku zawodników, którzy tak naprawdę nie trenowali zbyt wiele. Nie grali przez jakiś czas i są też inni, którzy grali dużo, ale brakowało im nieco sił, które zwykle widzimy – dodał norweski szkoleniowiec.

Wielka szansa dla Leicester

Radości z pokonania Manchesteru United nie krył menedżer Leicester Brendan Rodgers. Lisy w walce o finał zmierzą się z Southampton.

– Jesteśmy w półfinale i mamy szansę dostać się do finału. Chcemy napisać historię. Dla klubu dotarcie do finału i zdobycie trofeum byłoby naprawdę wyjątkowo. To trofeum, którego jeszcze w swojej historii nie wygrali – powiedział Rodgers.

– W półfinale czeka nas trudne spotkanie, ale klub nigdy nie zdobył Pucharu Anglii. Jesteśmy jednak w stanie zrobić coś wyjątkowego – dodał.