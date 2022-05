PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Kolejne fatalne wieści dla Liverpoolu. Mohamed Salah nie był w stanie dokończyć finałowego starcia Pucharu Anglii przeciwko Chelsea. Egipcjanin musiał opuścić plac gry już w pierwszej części spotkania.

Mohamed Salah kontuzjowany

Egipcjanin nie dokończył finału Pucharu Anglii przeciwko Chelsea

Spore osłabienie Liverpoolu przed ważną końcówką sezonu

Wielka strata Liverpoolu

Już przed spotkaniem The Reds przyjęli pierwszy cios, bowiem z powodu kontuzji w sobotnim spotkaniu nie mógł wystąpić Fabinho, który jest jednym z ważniejszych piłkarzy w układance Jurgena Kloppa.

Teraz z Wembley dotarły kolejne złe wieści dla Liverpoolu. W 33. minucie finałowego starcia Pucharu Anglii z Chelsea plac gry z powodu urazu musiał opuścić Mohamed Salah. Egipcjanin nie był w stanie kontynuować gry, a w jego miejsce na boisku pojawił się Diogo Jota.

Obecnie nie ma żadnych oficjalnych informacji na temat stanu zdrowia gracza The Reds. Można się jedynie domyślać, że to kontuzja mięśniowa. Jeśli uraz okaże się poważniejszy, będzie to spora strata dla Liverpoolu w obliczu ważnej końcówki sezonu. Podopieczni oprócz walki o mistrzostwo Anglii czeka także finał Ligi Mistrzów, w którym 28 maja zmierzą się z Realem Madryt.

