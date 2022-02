Pressfocus Na zdjęciu: Frank Lampard

Tym razem w Pucharze Anglii obyło się bez niespodzianek, choć w niektórych spotkaniach całkiem niewiele do tego brakowało. Przygodę z Evertonem świetnie rozpoczął Frank Lampard. Natomiast wszyscy faworyci z Premier League zagrają w 5. rundzie krajowych rozgrywek.

Everton gromi pod wodzą Lamparda, Chelsea a także West Ham i Southampton nie miały łatwo

Everton rozbił Brentford (4:1) w pierwszym meczu pod wodzą Lamparda. Zeszłoroczny beniaminek Premier League do przerwy wyglądał jeszcze całkiem nieźle. W dalszej części zawodów rządzili już tylko The Toffes. Co ciekawe, okazji na debiut w nowych barwach nie otrzymali Alli i Donny van de Beek.

Tymczasem Chelsea, West Ham i Southampton kwestie awansu rozstrzygnęły dopiero po dogrywkach. Zdecydowanie najbliżej sensacji był Kidderminister, który stracił decydującego gola w ostatnich sekundach drugiej połowy dogrywki. Natomiast The Blues oraz Święci formalności dopełnili zaraz po regulaminowym czasie gry.

Wyniki i gole 1/16 finału Pucharu Anglii

Chelsea – Plymouth 2:1 (1:1)

Azpilicueta (41′), Alonso (106′) – Goillesphey (8′)

Kidderminister – West Ham 1:2 (1:1)

Penny (19′) – Rice (91′), Bowen (121′)

Everton – Brentford 4:1 (1:0)

Mina (31′), Richarlison (48′), Holgate (62′), Townsend (91′) – Toney (54′)

Southampton – Coventry 2:1 (1:1)

Armostrong (63′), Walker Peters (112′) – Gyokeres (22′)

Man City – Fulham 4:1 (2:1)

Gundogan (6′), Stones (13′), Mahres (53′ i 57′) – Carvalho (4′)

Wolves – Norwich 0:1 (0:1)

McLean (46′)

Tottenham – Brighton 3:1 (1:0)

Kane (13′ i 66′), March OG (24′) – Bissouma (63′)