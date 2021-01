Puchar Anglii: Rewelacyjny spektakl w Teatrze Marzeń!

To była bitwa o Anglię, o której marzyli kibice piłki nożnej. Na Old Trafford zobaczyliśmy świetne widowisko, kapitalne akcje oraz pięć goli. Ponadto do ostatniej akcji nie wiedzieliśmy kto okaże się lepszy. Ostatecznie Manchester United pokonał Liverpool 3:2 i awansował do 1/8 finału Pucharu Anglii, gdzie zmierzy się z West Hamem United.

Niekwestionowanym hitem w 1/16 finału Pucharu Anglii była rozgrywana na Old Trafford bitwa o Anglię między Manchesterem United, a Liverpool. Większe szanse na zwycięstwo dawano Czerwonym Diabłom, ale w takich starciach każdy scenariusz był możliwy.

Świetne widowisko

Spotkanie to od początku wyglądało tak, jak sobie tego życzyliśmy. Oglądaliśmy bardzo dobre, wyrównane i emocjonujące widowisko. Jako pierwszy do siatki w 18. minucie trafił Liverpool. Roberto Firmino wykonał fenomenalne prostopadłe podanie między obrońców w kierunku Mohameda Salaha, który podciął piłkę nad bramkarzem i dał swojej drużynie prowadzenie. Trudno wybrać co było lepsze w tej akcji, asysta, czy gol?

Manchester właściwie zareagował na stratę bramki, ponieważ zaczął grać bardziej odważnie i ofensywniej i w 26. minucie na tablicy wskazującej wynik było już 1:1. Marcus Rashford rewelacyjnie przerzucił piłkę z połowy boiska na prawą stronę, gdzie czekał już Mason Greenwood. 19-latek opanował futbolówkę i przymierzył świetnie w kierunku lewego słupka. Oba zespoły wykreowały jeszcze kilka interesujących akcji, ale nie na tyle dobrych, aby strzelić gola na 2:1.

Cios za cios

Manchester United tuż po wznowieniu gry zadbał o to, aby widzowie się nie nudzili, ponieważ w 48. minucie gospodarze wygrywali 2:1. Tym razem role się odwróciły i to Greenwood podał do Rashforda, który znalazł się w kapitalnej sytuacji, zachował zimną krew i uderzył perfekcyjnie w prawy dolny róg bramki.

Po tym wydarzeniu Liverpool przejął inicjatywę i wyglądał dużo lepiej niż przeciwnik. The Reds naciskali mocno na rywala, a ten w końcu popełnił błąd. Zdecydowanie za łatwo futbolówkę stracił Edinson Cavani i na efekty nie trzeba było czekać. James Milner podał w szesnastce do Salaha, który pewnie uderzył między nogami Deana Hendersona.

Po doprowadzeniu do remisu, wciąż bardziej aktywny był Liverpool, który jednak nie potrafił strzelić trzeciego gola. Sztuka ta udała się natomiast Manchesterowi, a konkretnie za sprawą wprowadzonego z ławki rezerwowych Bruno Fernandesa. Portugalczyk wykonywał rzut wolny ze skraju pola karnego i zrobił to idealnie. Piłka po jego strzale minęła mur i znalazła się w prawym dolny rogu bramki. Zawodnicy obu klubów byli bardzo aktywni i do końca meczu nie wiedzieliśmy, która drużyna awansuje do piątej rundy FA Cup. Ostatecznie dzięki wygranej 3:2 uczyniły to Czerwone Diabły.