Chelsea zgłosiła do FA prośbę, by jej wyjazdowy mecz Pucharu Anglii przeciwko Middlesbrough odbył się bez udziału kibiców. Zespół z Championship stanowczo odmówił i wydał oświadczenie.

W najbliższą sobotę odbędzie się spotkanie szóstej rundy Pucharu Anglii pomiędzy Middlesbrough i Chelsea

The Blues poprosili, by mecz odbył się bez udziału kibiców, jako że klub nie może sprzedać biletów swoim fanom

Middlesbrough stanowczo odmówiło tej prośbie

“Ta propozycja jest zarówno dziwaczna, jak i bezpodstawna”

Nie kończą się problemy londyńskiej Chelsea. W związku z nałożonymi nań sankcjami, The Blues nie mogą sprzedawać biletów swoim kibicom. Ma to zastosowanie również w spotkaniach Pucharu Anglii. W najbliższą sobotę londyńczycy zmierzą się na wyjeździe z drugoligowym Middlesbrough w ramach szóstej rundy FA Cup. Władze Chelsea wystosowały prośbę do FA, by starcie odbyło się bez udziału kibiców. “To najsprawiedliwszy sposób postępowania” – argumentowali londyńczycy.

Middlesbrough nie zwlekało z odpowiedzią. Klub z Championship stanowczo odmówił tej prośbie.

“Jesteśmy świadomi, że Chelsea zażądała, by mecz szóstej rundy Pucharu Anglii został rozegrany za zamkniętymi drzwiami. Ta propozycja jest zarówno dziwaczna, jak i bezpodstawna.

Wszyscy wiemy, dlaczego Chelsea została ukarana. Nie ma to nic wspólnego z klubem piłkarskim Middlesbrough. Sugerowanie, by nasi fani zostali ukarani jest nie tylko rażąco nieuczciwe, ale i pozbawione podstaw.

Biorąc pod uwagę przyczyny sankcji, ironicznie wygląda powoływanie się Chelsea na “uczciwość” sportową jako powód do gry bez udziału kibiców. Obecnie czekamy na powiadomienie ze strony FA o dalszych krokach. Zapewniamy jednak, że Middlesbrough FC będzie się zdecydowanie przeciwstawiać działaniom Chelsea” – możemy przeczytać w oświadczeniu.

Spotkanie odbędzie się w sobotę o godzinie 18:15.

