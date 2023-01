Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Puchar Anglii w tym sezonie wciąż może zdobyć Manchester United. Zespół Erika ten Haga bez problemu pokonał Reading 3:1 w 1/16 finału.

Manchester United zameldował się w 1/8 finału Pucharu Anglii

Erik ten Hag i spółka wygrali na Old Trafford 3:1

W meczu tym zabłysnęli Brazylijczycy

Manchester United z pewnym awansem

W tym tygodniu Manchester United postawił pierwszy krok w walce o finał Pucharu Ligi Angielskiej. W sobotni wieczór Czerwone Diabły mogły zapewnić sobie 1/8 finału Pucharu Anglii. Warunkiem było wyeliminowanie szesnastego w tabeli Championship Reading.

Od początku meczu na Old Trafford widać było, że Reading przyjechało, aby zapewnić sobie powtórkę spotkania przed własną publicznością. Skupiony na defensywie zespół z Championship, miał wiele pracy. Manchester United przed przerwą oddał aż 15 strzałów, z czego jeden wylądował w siatce. Na szczęście gości sędzia dopatrzył się spalonego i Marcus Rashford nie dopisał kolejnej bramki do swoich statystyk.

Po zmianie stron Manchester United nie spuścił z tonu i dążył do strzelenia gola. Gospodarze trafili do siatki w 54. minucie. Christian Eriksen zagrał do Antony’ego, a ten wypatrzył wbiegającego w szesnastkę Casemiro. Pomocnik Czerwonych Diabłów wykończył tę sytuację jak rasowy napastnik. Cztery minuty później letni nabytek Manchesteru United celebrował drugie trafienie. Ostatnie podanie zaliczył Fred, a Casemiro huknął z dystansu. Piłka otarła się jeszcze o gracza Reading i finalnie znalazła się w siatce.

🔥 CO ZA MECZ CASEMIRO! 🔥



Dublet zawodnika Manchesteru United! 😍 Zobaczcie to piękne uderzenie Brazylijczyka! ⚽️🤩



Mecz trwa w Eleven Sports 1. #EFLpl pic.twitter.com/7E9J7lFKPo — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 28, 2023

W 67. minucie Manchester United wybrał krótkie rozegranie rzutu rożnego, dzięki czemu Fred mógł w szesnastce pokonać bramkarza gości strzałem piętą. Gospodarze nie zachowali jednak czystego konta, ponieważ zdrzemnęli się w obronie przy stałym fragmencie gry. Z bramki cieszył się Amadou Salif Mbengue. Reading uległo zatem Manchesterowi United 1:3.