Fatalny sezon rekordowego nabytku Manchesteru City trwa. Nawrót kontuzji Źródło: Daily Mail Paweł Paczocha Jack Grealish rozgrywa bardzo rozczarowujący sezon, z wielu względów. Skrzydłowy przeżył kolejne ciężkie chwile podczas wtorkowego starcia Pucharu Anglii. 28-latek doznał nawrotu kontuzji mięśniowej, która ponownie wytrąci go z rytmu na najbliższe tygodnie.

IMAGO / Every Second Media Na zdjęciu: Schodzący z boiska Grealish i zastępujący go Doku