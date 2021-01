Polski obrońca Michał Helik po raz kolejny potwierdził wysoką skuteczność. 25-latek zdobył jedną z bramek dla swojego Barnsley FC w niedzielnym meczu trzeciej rundy Pucharu Anglii z czwartoligowym Tranmere Rovers.

Były zawodnik Cracovii wystąpił w niedzielnym meczu w wyjściowym składzie swojej drużyny. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Wynik spotkania w 59. minucie uderzeniem głową otworzył właśnie Helik, a w samej końcówce z rzutu karnego na 2:0 ustalił go Cauley Woodrow.

Obrońca Barnsley razem z zespołem awansował więc do czwartej rundy krajowego pucharu. Kolejnego rywala poznają już w poniedziałek (11 stycznia), kiedy odbędzie się losowanie par.

Dla polskiego obrońcy to już czwarte trafienie dla Barnsley w obecnym sezonie. Helik od początku sezonu jest podstawowym zawodnikiem swojej drużyny. Do tej pory wystąpił w 20 spotkaniach Championship, w których zdobył trzy gole. Do tego dołożył jednego gola w niedzielnym meczu Pucharu Angii.