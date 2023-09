IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Daniel Gore

Daniel Gore zadebiutował w pierwszej drużynie Manchesteru United

Pierwszy występ pomocnika przypadł w dniu jego 19. urodzin

Utalentowany Anglik w rozmowie z klubowym kanałem opowiedział o tej chwili

Daniel Gore opowiedział o debiucie w Manchesterze United

Manchester United we wtorkowym meczu pucharowym pokonał Crystal Palace aż 3:0. Erik ten Hag w końcówce meczu dał szansę zadebiutować Danielowi Gore. Utalentowany Anglik w rozmowie z klubową telewizją opowiedział o tej wyjątkowej chwili.

– To najlepsze urodziny, naprawdę wyjątkowy moment. Nie sądzę, aby słowa były w stanie opisać te uczucia. Wszystko, o czym marzyłem, stało się rzeczywistością. Debiut w Manchesterze United to dla mnie wszystko. Dorastałem jako kibic United, razem z moją rodziną. Dla nich to również ma duże znaczenie. Wszyscy mnie dziś wspierali – stwierdził Daniel Gore.

– Dorastasz i oglądasz ich w telewizji, gdy na przykład wygrywają Ligę Mistrzów. Gra z nimi w jednym zespole to naprawdę surrealistyczne przeżycie. Chcę nadal imponować menadżerowi i to musi dziać się na treningach. Trzeba ciężko pracować każdego dnia na treningu i mieć nadzieję, że szansa przyjdzie – dodał 19-latek.

Daniel Gore pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Burnley, jednak jako 14-latek przeniósł się do szkółki Manchesteru United. Anglik przeszedł przez wszystkie szczeble wiekowe, aż spełnił swoje marzenie i zadebiutował w pierwszej drużynie “Czerwonych Diabłów”.

