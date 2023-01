Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Brighton

Liverpool niespodziewanie odpadł z Pucharu Anglii. Obrońca tytułu został wyeliminowany przez Brighton w 1/16 finału.

Brighton znów zatrzymało Liverpool

Puchar Anglii to rozgrywki, w których trofeum broni Liverpool. The Reds na etapie 1/16 finału wylosowali Brighton, co było dla nich złą informacją. W tym sezonie obejrzeliśmy już dwa mecze bezpośrednie. Zespół Juergena Kloppa najpierw zremisował 3:3, a później zebrał lekcję futbolu od ekipy Roberto De Zerbiego (0:3).